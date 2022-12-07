https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/sputnik-stal-informatsionnym-partnerom-proekta-apsny-star-1043005373.html
Sputnik стал информационным партнером проекта "Аpsny-Star"
Sputnik стал информационным партнером проекта "Аpsny-Star"
Спустя десять лет музыкальный конкурс "Аpsny-Star" возвращается. Цель проекта – выявление творческой молодежи, развитие абхазской эстрады и популяризация песен... 07.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-07T16:10+0300
2022-12-07T16:10+0300
2022-12-07T16:10+0300
sputnik абхазия
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Sputnik стал информационным партнером проекта "Аpsny-Star".Как рассказал руководитель пресс-центра Sputnik Абхазия Инал Лазба, проект хорошо себя зарекомендовал, еще десять лет назад он обладал огромной популярностью.На ресурсах Sputnik Абхазия можно будет наблюдать не только отчетные концерты, но и прямые эфиры с мастер-классов."Аpsny-Star” возвращается десять лет спустя. Цель проекта – выявление творческой молодежи, развитие абхазской эстрады и популяризация песен на абхазском языке.Проект будет разбит на четыре сезона и продлится около года. В качестве приза победитель получит квоту на бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Кроме того, участники музыкального проекта будут проходить мастер-классы у специалистов из Абхазии и приглашенных экспертов.Кастинг "Аpsny-Star" состоится 15 декабря в Абхазской государственной филармонии. Претендентам должно быть не меньше 16 лет, на кастинге они могут представить одну песню на любом языке. Предварительно отправлять заявки на участие в кастинге не нужно.Первый концерт "Аpsny-Star" пройдет в феврале 2023 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
sputnik абхазия, культура, музыка
sputnik абхазия, культура, музыка
Sputnik стал информационным партнером проекта "Аpsny-Star"
Спустя десять лет музыкальный конкурс "Аpsny-Star" возвращается. Цель проекта – выявление творческой молодежи, развитие абхазской эстрады и популяризация песен на абхазском языке.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Sputnik стал информационным партнером проекта "Аpsny-Star".
Как рассказал руководитель пресс-центра Sputnik Абхазия Инал Лазба, проект хорошо себя зарекомендовал, еще десять лет назад он обладал огромной популярностью.
"И результат этого проекта мы сегодня можем наблюдать воочию. Многие участники конкурса стали артистами абхазской эстрады, выступают на международном уровне. Для нас "Аpsny-Star" в первую очередь – поддержка талантливой молодежи. Важно, что проект особое внимание уделяет абхазскому языку, абхазской песне. Для агентства Sputnik это имеет большое значение, так как мы сами пристальное внимание уделяем абхазской редакции новостей и радио", – подчеркнул Лазба.
На ресурсах Sputnik Абхазия можно будет наблюдать не только отчетные концерты, но и прямые эфиры с мастер-классов.
"Аpsny-Star” возвращается десять лет спустя. Цель проекта – выявление творческой молодежи, развитие абхазской эстрады и популяризация песен на абхазском языке.
Проект будет разбит на четыре сезона и продлится около года. В качестве приза победитель получит квоту на бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
Кроме того, участники музыкального проекта будут проходить мастер-классы у специалистов из Абхазии и приглашенных экспертов.
Кастинг "Аpsny-Star" состоится 15 декабря в Абхазской государственной филармонии. Претендентам должно быть не меньше 16 лет, на кастинге они могут представить одну песню на любом языке. Предварительно отправлять заявки на участие в кастинге не нужно.
Первый концерт "Аpsny-Star" пройдет в феврале 2023 года.