https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/sputnik-stal-informatsionnym-partnerom-proekta-apsny-star-1043005373.html

Sputnik стал информационным партнером проекта "Аpsny-Star"

Sputnik стал информационным партнером проекта "Аpsny-Star"

Спустя десять лет музыкальный конкурс "Аpsny-Star" возвращается. Цель проекта – выявление творческой молодежи, развитие абхазской эстрады и популяризация песен... 07.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-07T16:10+0300

2022-12-07T16:10+0300

2022-12-07T16:10+0300

sputnik абхазия

в абхазии

культура

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1b/1036935950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1042260c33c86eecde66fcdd21371d7.jpg

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Sputnik стал информационным партнером проекта "Аpsny-Star".Как рассказал руководитель пресс-центра Sputnik Абхазия Инал Лазба, проект хорошо себя зарекомендовал, еще десять лет назад он обладал огромной популярностью.На ресурсах Sputnik Абхазия можно будет наблюдать не только отчетные концерты, но и прямые эфиры с мастер-классов."Аpsny-Star” возвращается десять лет спустя. Цель проекта – выявление творческой молодежи, развитие абхазской эстрады и популяризация песен на абхазском языке.Проект будет разбит на четыре сезона и продлится около года. В качестве приза победитель получит квоту на бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.Кроме того, участники музыкального проекта будут проходить мастер-классы у специалистов из Абхазии и приглашенных экспертов.Кастинг "Аpsny-Star" состоится 15 декабря в Абхазской государственной филармонии. Претендентам должно быть не меньше 16 лет, на кастинге они могут представить одну песню на любом языке. Предварительно отправлять заявки на участие в кастинге не нужно.Первый концерт "Аpsny-Star" пройдет в феврале 2023 года.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

sputnik абхазия, культура, музыка