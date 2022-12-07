https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/turbaza-yarullina-ob-intellektualnom-turizme-v-abkhazii-1042982139.html

Турбаза: Яруллина об интеллектуальном туризме в Абхазии

Турбаза: Яруллина об интеллектуальном туризме в Абхазии

О возможностях интеллектуального туризма в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала автор культурно-исследовательского проекта "Абхазский... 07.12.2022, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Яруллина об интеллектуальном туризме в Абхазии Турбаза: Яруллина об интеллектуальном туризме в Абхазии

Интеллектуальный туризм – отдых, совмещенный с получением новых знаний."Меня давно уже не интересует пляжный отдых. Когда ты оказываешься в новой стране, хочется узнать ее изнутри, собрать интересную информацию, познакомиться с проектами, которыми живут люди. Это поездки, наполненные культурными событиями, это возможность посетить галереи, объединения свободных художников, которые живут и работают в этом регионе", – рассказала Яруллина. Подробно о т ом, как это направление развито в Абхазии и кому оно было бы интересно, слушайте в аудиофайле.

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