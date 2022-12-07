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Уроженец Абхазии погиб на Донбассе
Уроженец Абхазии погиб на Донбассе
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Уроженец Абхазии погиб в боях за освобождение Донбасса. Об этом сообщает МЧС республики. 07.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-07T11:35+0300
2022-12-07T11:35+0300
2022-12-07T12:24+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Уроженец Абхазии погиб в боях за освобождение Донбасса. Об этом сообщает МЧС республики.На Донбассе погибли три добровольца из Абхазии Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе и Лоран Смыр.
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донбасс, абхазия
Уроженец Абхазии погиб на Донбассе
11:35 07.12.2022 (обновлено: 12:24 07.12.2022)
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Уроженец Абхазии погиб в боях за освобождение Донбасса. Об этом сообщает МЧС республики.
Тело 24-летнего Беслана Тапагуа доставили на родину сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии из Краснодара. Тапагуа похоронят в Гале.
На Донбассе погибли три добровольца из Абхазии Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе и Лоран Смыр.