https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/urozhenets-abkhazii-pogib-na-donbasse-1043004710.html

Уроженец Абхазии погиб на Донбассе

Уроженец Абхазии погиб на Донбассе

СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Уроженец Абхазии погиб в боях за освобождение Донбасса. Об этом сообщает МЧС республики. 07.12.2022, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

донбасс

абхазия

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Уроженец Абхазии погиб в боях за освобождение Донбасса. Об этом сообщает МЧС республики.На Донбассе погибли три добровольца из Абхазии Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе и Лоран Смыр.

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