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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/vs-rossii-porazili-punkt-vremennoy-dislokatsii-podrazdeleniya-inostrannykh-naemnikov-1043007630.html
ВС России поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников
ВС России поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников
Всего с начала специальной военной операции уничтожены 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса... 07.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-07T14:31+0300
2022-12-07T14:49+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Согласно сводке, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.В ведомстве также отметили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР.
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министерство обороны рф, россия, украина

ВС России поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников

14:31 07.12.2022 (обновлено: 14:49 07.12.2022)
© AFP 2022 / YURIY DYACHYSHYNИностранные наемники во Львове, Украина
Иностранные наемники во Львове, Украина - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022 / YURIY DYACHYSHYN
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Всего с начала специальной военной операции уничтожены 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сводке, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.

"В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников", – сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также отметили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР.
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