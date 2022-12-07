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ВС России поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников
ВС России поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников
Всего с начала специальной военной операции уничтожены 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса... 07.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-07T14:31+0300
2022-12-07T14:31+0300
2022-12-07T14:49+0300
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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Согласно сводке, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.В ведомстве также отметили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
ВС России поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников
14:31 07.12.2022 (обновлено: 14:49 07.12.2022)
Всего с начала специальной военной операции уничтожены 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса, 7020 танков и других боевых бронированных машин, 913 боевых машин реактивных систем залпового огня.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сводке, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.
"В районе населенного пункта Боровское Харьковской области поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников", – сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также отметили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР.