https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/vs-rossii-porazili-punkt-vremennoy-dislokatsii-podrazdeleniya-inostrannykh-naemnikov-1043007630.html

ВС России поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников

ВС России поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 341 самолет, 180 вертолетов, 2638 беспилотных летательных аппаратов, 392 зенитных ракетных комплекса... 07.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-07T14:31+0300

2022-12-07T14:31+0300

2022-12-07T14:49+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 7 дек – Sputnik. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Согласно сводке, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 183 районах.В ведомстве также отметили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в Харьковской области и ДНР.

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