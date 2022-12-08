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Аслан Бжания посетил пункт сбора мандаринов для жителей Донбасса в Очамчыре
Аслан Бжания посетил пункт сбора мандаринов для жителей Донбасса в Очамчыре
Пункты по сбору гуманитарной помощи для жителей новых российских регионов были развернуты во всех районах Абхазии. 08.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-08T19:24+0300
2022-12-08T19:24+0300
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил пункт сбора гуманитарного груза для жителей Донбасса в Очамчырском районе, сообщает пресс-служба главы государства."У нас очень отзывчивые и неравнодушные люди. Хочу сказать каждому, кто принял участие в сборе груза, огромное спасибо. Участие в акции по сбору гуманитарной поддержки - это самое малое, что мы можем сделать. Мы помогаем тем, кому эта помощь сейчас особенно важна",- сказал Аслан Бжания.За день Очамчырском районе было собрано семь с половиной тонн мандаринов, которые после окончания сбора попадут в сортировочный пункт, где их подготовят к отправке в ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Запорожье. Подобные пункты сбора мандаринок, которые украсят новогодние столы жителей Донбасса, также открылись в Сухумском районе, Гудауте, Гале и Гагре.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/punkty-priema-mandarinov-dlya-gumanitarnogo-gruza-otkroyut-v-abkhazii-1042993387.html
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абхазия, аслан бжания, новости
абхазия, аслан бжания, новости
Аслан Бжания посетил пункт сбора мандаринов для жителей Донбасса в Очамчыре
Пункты по сбору гуманитарной помощи для жителей новых российских регионов были развернуты во всех районах Абхазии.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания посетил пункт сбора гуманитарного груза для жителей Донбасса в Очамчырском районе, сообщает
пресс-служба главы государства.
Бжания поблагодарил жителей района за участие в акции, отметив их отзывчивость и неравнодушие к проблемам других.
"У нас очень отзывчивые и неравнодушные люди. Хочу сказать каждому, кто принял участие в сборе груза, огромное спасибо. Участие в акции по сбору гуманитарной поддержки - это самое малое, что мы можем сделать. Мы помогаем тем, кому эта помощь сейчас особенно важна",- сказал Аслан Бжания.
За день Очамчырском районе было собрано семь с половиной тонн мандаринов, которые после окончания сбора попадут в сортировочный пункт, где их подготовят к отправке в ДНР, ЛНР, Херсонскую область и Запорожье.
Подобные пункты сбора мандаринок, которые украсят новогодние столы жителей Донбасса, также открылись в Сухумском районе, Гудауте, Гале и Гагре.