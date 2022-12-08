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Аслан Бжания встретился с первым заместителем губернатора Архангельской области
Аслан Бжания встретился с первым заместителем губернатора Архангельской области
Сухум и Архангельск стали городами побратимами в 2011 году, делегация из Архангельской области посещает республику не первый раз. 08.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с первым заместителем губернатора Архангельской области, руководителем администрации губернатора и правительства Ваге Петросяном, сообщает пресс-служба главы государства. "Сотрудничество между двумя нашими странами, взаимодействие Абхазии с субъектами Российской Федерации в интересах народов и Абхазии, и России. Ситуация вокруг России осложнилась, и она обозначила, кто есть кто, кто является подлинным союзником России, с кем можно и нужно дружить, с кем нужно планировать будущее", – сказал президент, приветствуя гостя.В свою очередь Ваге Петросян поблагодарил главу государства за теплый прием и отметил, что он приятно удивлен изменениями, которые произошли в Абхазии за последнее время. Также он отметил важность возобновления авиасообщения между Абхазией и Россией. В конце встречи стороны обменялись памятными подарками.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/prezident-tatarstana-pribyl-v-abkhaziyu-s-neofitsialnym-vizitom-1042952282.html
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абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания

Аслан Бжания встретился с первым заместителем губернатора Архангельской области

14:47 08.12.2022 (обновлено: 15:14 08.12.2022)
© Foto / Пресс-служба президента АбхазииАслан Бжания встретился с Ваге Петросяном
Аслан Бжания встретился с Ваге Петросяном - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2022
© Foto / Пресс-служба президента Абхазии
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Сухум и Архангельск стали городами побратимами в 2011 году, делегация из Архангельской области посещает республику не первый раз.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с первым заместителем губернатора Архангельской области, руководителем администрации губернатора и правительства Ваге Петросяном, сообщает пресс-служба главы государства.

Цель визита Петросяна – расширение межрегионального сотрудничества и определение новых направлений взаимодействия.

"Сотрудничество между двумя нашими странами, взаимодействие Абхазии с субъектами Российской Федерации в интересах народов и Абхазии, и России. Ситуация вокруг России осложнилась, и она обозначила, кто есть кто, кто является подлинным союзником России, с кем можно и нужно дружить, с кем нужно планировать будущее", – сказал президент, приветствуя гостя.
В свою очередь Ваге Петросян поблагодарил главу государства за теплый прием и отметил, что он приятно удивлен изменениями, которые произошли в Абхазии за последнее время. Также он отметил важность возобновления авиасообщения между Абхазией и Россией.
В конце встречи стороны обменялись памятными подарками.
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