https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-pervym-zamestitelem-gubernatora-arkhangelskoy-oblasti-1043035464.html

Аслан Бжания встретился с первым заместителем губернатора Архангельской области

Аслан Бжания встретился с первым заместителем губернатора Архангельской области

Сухум и Архангельск стали городами побратимами в 2011 году, делегация из Архангельской области посещает республику не первый раз. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-08T14:47+0300

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с первым заместителем губернатора Архангельской области, руководителем администрации губернатора и правительства Ваге Петросяном, сообщает пресс-служба главы государства. "Сотрудничество между двумя нашими странами, взаимодействие Абхазии с субъектами Российской Федерации в интересах народов и Абхазии, и России. Ситуация вокруг России осложнилась, и она обозначила, кто есть кто, кто является подлинным союзником России, с кем можно и нужно дружить, с кем нужно планировать будущее", – сказал президент, приветствуя гостя.В свою очередь Ваге Петросян поблагодарил главу государства за теплый прием и отметил, что он приятно удивлен изменениями, которые произошли в Абхазии за последнее время. Также он отметил важность возобновления авиасообщения между Абхазией и Россией. В конце встречи стороны обменялись памятными подарками.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/prezident-tatarstana-pribyl-v-abkhaziyu-s-neofitsialnym-vizitom-1042952282.html

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