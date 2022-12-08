https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/bolee-tysyachi-shpal-zameneno-na-zheleznodorozhnom-puti-kelasur-1043040521.html

Более тысячи шпал заменено на железнодорожном пути "Келасур"

Более тысячи шпал заменено на железнодорожном пути "Келасур"

Для восстановления железнодорожных путей и приведения их к "нормативному состоянию" руководство АЖД привлекло российских специалистов. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-08T19:55+0300

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Более 1,2 тысячи непригодных деревянных шпал были заменены на железобетонные на железнодорожном пути "Келасур", сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги".По словам железнодорожника Виктора Рожкова, все участки, на которых велась работа, не получали должного обслуживания долгие годы и находились в плохом состоянии.Рожков пояснил, что работы будут способствовать повышению безопасности передвижения поездов и увеличению объема пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок. Работы продлятся еще несколько недель - специалистам предстоит уложить еще 250 железобетонных шпал и выправить 500 метров пути.Кроме того, аналогичные работы проводились на железнодорожном пути от Келасура до Дранды, там отремонтировали горловину, убрали ненужные стрелочные переводы и оздоровили 65 метров пути.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/tranzit-vozmozhnostey-kak-izmenilas-rabota-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-1042908715.html

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