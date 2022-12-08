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Более тысячи шпал заменено на железнодорожном пути "Келасур"
Более тысячи шпал заменено на железнодорожном пути "Келасур"
Для восстановления железнодорожных путей и приведения их к "нормативному состоянию" руководство АЖД привлекло российских специалистов. 08.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-08T19:55+0300
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2022-12-08T19:55+0300
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Более 1,2 тысячи непригодных деревянных шпал были заменены на железобетонные на железнодорожном пути "Келасур", сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги".По словам железнодорожника Виктора Рожкова, все участки, на которых велась работа, не получали должного обслуживания долгие годы и находились в плохом состоянии.Рожков пояснил, что работы будут способствовать повышению безопасности передвижения поездов и увеличению объема пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок. Работы продлятся еще несколько недель - специалистам предстоит уложить еще 250 железобетонных шпал и выправить 500 метров пути.Кроме того, аналогичные работы проводились на железнодорожном пути от Келасура до Дранды, там отремонтировали горловину, убрали ненужные стрелочные переводы и оздоровили 65 метров пути.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/tranzit-vozmozhnostey-kak-izmenilas-rabota-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-1042908715.html
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абхазия, абхазская железная дорога, новости
абхазия, абхазская железная дорога, новости
Более тысячи шпал заменено на железнодорожном пути "Келасур"
Для восстановления железнодорожных путей и приведения их к "нормативному состоянию" руководство АЖД привлекло российских специалистов.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik
. Более 1,2 тысячи непригодных деревянных шпал были заменены на железобетонные на железнодорожном пути "Келасур", сообщает
пресс-служба "Абхазской железной дороги".
Кроме того, специалисты выправляли пути, восстанавливали призму, меняли рельсошпальные решетки, ремонтировали стрелочные переводы.
По словам железнодорожника Виктора Рожкова, все участки, на которых велась работа, не получали должного обслуживания долгие годы и находились в плохом состоянии.
Рожков пояснил, что работы будут способствовать повышению безопасности передвижения поездов и увеличению объема пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок.
Работы продлятся еще несколько недель - специалистам предстоит уложить еще 250 железобетонных шпал и выправить 500 метров пути.
Кроме того, аналогичные работы проводились на железнодорожном пути от Келасура до Дранды, там отремонтировали горловину, убрали ненужные стрелочные переводы и оздоровили 65 метров пути.