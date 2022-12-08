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Двоих жителей Севастополя арестовали по подозрению в шпионаже
Двоих жителей Севастополя арестовали по подозрению в шпионаже
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о государственной измене за передачу украинской стороне данных о российских военных объектах. 08.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-08T11:50+0300
2022-12-08T11:50+0300
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Двое жителей Севастополя были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.Сообщается, что один из задержанных был завербован СБУ еще в 2016 году и был "сторонником украинской идеологии". После начала военной спецоперации он передавал украинской стороне данные о расположении российских военных объектов за денежное вознаграждение.Также летом этого года он привлек к шпионажу своего знакомого, который "собирал и передавал посредством интернет-мессенджера WhatsApp иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России".В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о государственной измене, они заключены под стражу на два месяца.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/fsb-prosit-sud-v-moskve-zaochno-arestovat-ukrainskikh-politikov-vereschuk-i-dzhaparovu-1042983775.html
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Двоих жителей Севастополя арестовали по подозрению в шпионаже
11:50 08.12.2022 (обновлено: 13:05 08.12.2022)
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о государственной измене за передачу украинской стороне данных о российских военных объектах.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik.
Двое жителей Севастополя были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
"В результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух граждан Российской Федерации, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины", — говорится в заявлении пресс-службы.
Сообщается, что один из задержанных был завербован СБУ еще в 2016 году и был "сторонником украинской идеологии". После начала военной спецоперации он передавал украинской стороне данные о расположении российских военных объектов за денежное вознаграждение.
Также летом этого года он привлек к шпионажу своего знакомого, который "собирал и передавал посредством интернет-мессенджера WhatsApp иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России".
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о государственной измене, они заключены под стражу на два месяца.