https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/ochen-russkiy-sled-obnaruzhen-v-germanskom-zagovore-1043030814.html

Очень "русский" след обнаружен в германском заговоре

Очень "русский" след обнаружен в германском заговоре

В Германии арестовали 25 ультраправых радикалов, которые, как утверждается, планировали захватить парламент и устроить государственный переворот. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-08T13:56+0300

2022-12-08T13:56+0300

2022-12-08T14:04+0300

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Появился новый претендент на самое безумное событие года: в Германии предотвращена попытка переворота, пишет Петр Акопов для РИА Новости.По крайней мере, так уверяют немецкие власти. В среду три тысячи полицейских провели операцию по задержанию подозреваемых в принадлежности к террористической организации. Обыски происходили не только в квартирах и офисах, но и в казармах сил специального назначения. Ищут членов тайного общества, возникшего не позднее чем год назад и планировавшего захват бундестага и смену власти в стране. Если удастся доказать последнее, то их обвинят еще и в подготовке государственного переворота.Правда, его планы в изложении спецслужб выглядят совершенно абсурдно: заговорщики якобы планировали захватить здание парламента, провозгласить новую власть, после чего в стране начались бы волнения и часть силовиков решила бы солидаризироваться с новым правительством. В планах у заговорщиков было и создание теневой повстанческой армии, состоящей из "рот защиты родины". Проводились учебные стрельбы, и были планы завладеть оружием и военным снаряжением. Но, судя по всему, никаких складов оружия не найдено — следствие считает подозрительными факты закупки дюжины спутниковых телефонов и наличия "исключительно крупных сумм наличных".Кто же эти страшные заговорщики? Это в основном сторонники движения "рейхсбюргеров" — немцев, не признающих нынешнюю ФРГ и считающих необходимым восстановить рейх (догитлеровский). Среди арестованных есть бывшая депутат бундестага от "Альтернативы для Германии" Биргит Мальзак-Винкеманн (сейчас она судья в Берлине), которую якобы планировали сделать министром юстиции; бывший командир десантников 69-летний Рюдигер фон П. и даже действующие офицеры спецподразделений. Есть и глава заговора — принц Генрих XIII Ройсс цу Кестриц. Семидесятиоднолетнего аристократа хотели провозгласить главой государства.Более того, принц Генрих через свою спутницу жизни — 39-летнюю российскую гражданку Виталию Б. — то ли пытался установить контакт с российскими учреждениями, то ли даже ходил в российское Генконсульство в Лейпциге. Следствие, правда, заявляет: "Не удалось найти доказательств того, что эти учреждения откликнулись на предложения принца". Но все равно в планах заговорщиков после прихода к власти было желание провести переговоры с Россией!Если вы считаете все это театром абсурда, то не торопитесь. Фамилия "Ройсс" на немецком пишется Reuß. Генрих принадлежит к 900-летнему аристократическому роду, правившему в небольшой части Тюрингии и имевшему титул имперских князей, они были и одними из учредителей Германского рейха в 1871-м. И хотя старшая и младшая ветви рода угасли к 1945 году, побочное (не правившее) ответвление еще существует. И его возглавляет Генрих XIV (все мужчины дома носят это имя), кузен главного заговорщика. А фамилия Reuß переводится как "русский": она появилась как прозвище (сначала на латыни — Ruthenus) у тюрингских аристократов в XIII веке, после того как один их них долгое время прожил на Востоке и женился на Марии — галицкой княжне.Иными словами, что получается: какой-то потомок русских княжон с фамилией Русский захотел восстановить Германский рейх и помириться с Москвой? И сделал это в тот момент, когда и так несамостоятельную Германию ее англосаксонские старшие братья толкают не просто к полному разрыву с Россией, но и едва ли не к войне с ней? Причем войне за ту самую Галичину (пусть и разросшуюся до размеров Украины), из которой и произошла его фамилия? Ни в каком Голливуде не приняли бы такой сценарий...И тем не менее все это очень похоже на правду — с двумя важными оговорками.Понятно, что никакой угрозы для Федеративной Республики ни "рейхсбюргеры" (а их общую численность спецслужбы оценивают в пару десятков тысяч), ни "заговорщики" во главе с Генрихом Ройссом не представляли. И никаких террористических намерений у них тоже не было. А были, скорее всего, просто разговоры о том, как же низко пала Германия, в какое унизительное положение ее ставят англосаксы и как бездарен и безволен не умеющий противостоять им немецкий правящий класс. И мечты о том, как хорошо было бы что-то сделать для спасения Германии. Понятно, что в группе Ройсса были также информаторы спецслужб, да и вообще вся их деятельность была под "колпаком у Мюллера" (причем более чем вероятно, что не только немецкого, но и англосаксонского). Так зачем же было устраивать такое шоу с их задержанием?И это вторая важная оговорка — несмотря на всю несерьезность "заговора", его действительно испугались. То есть вся эта операция с задержанием проведена не для того, чтобы найти какой-то "русский след" или напугать ту часть элиты и общества, которую раньше называли "понимающими Путина", — все это при нынешнем уровне конфронтации с Россией уже излишне. Акцию с тремя тысячами полицейских устроили, так как сами не понимают, что происходит в немецком обществе, какие процессы там идут под спудом победившего атлантизма, мультикультурализма (его вроде бы как объявили несработавшим, но дело его живет) и стратегического разрыва с Россией. Не понимают ни немецкие элиты, ни англосаксонские "смотрящие".Последние очень беспокоятся за устойчивость Германии в рядах антироссийского фронта — и их не способны убедить уверения Шольца в обратном. После того как на днях он опубликовал в Foreign Affairs статью "Глобальная смена времен", в которой жестко осуждается "российский империализм", англосаксам, видимо, не понравился ее подзаголовок: "Как избежать новой холодной войны в многополярную эпоху". Зачем избегать того, ради чего все и затевается? Конфронтация с Россией и сдерживание Китая — вот чем должна быть озабочена Германия. Поэтому неудивительно, с каким пренебрежением написала в понедельник о канцлере The Times: "Запутавшийся Шольц — угроза будущему Европы", обвиняя его и всю немецкую политическую элиту (кроме, естественно, зеленых) в "наивности и жадности":"Далекий от мироустройства, безответственный и эгоистичный подход Германии к безопасности непосредственно привел к конфликту, который сейчас бушует на Украине. <...> Это прямой результат наивности и жадности, которые заставили немецких и других лиц, принимающих решения, игнорировать неоднократные предупреждения о возрождающемся российском империализме. <...>Немецкая историческая амнезия влияет как на будущее, так и на настоящее. Конфликт на Украине обнажил стратегическую наготу Европы. <...> Непосредственная угроза исходит от России, но Китай в ближайшие годы станет гораздо более серьезной проблемой. <...>Устранение возникшего беспорядка требует от Европы создания реального экономического, политического и военного влияния, в котором Германия, промышленный гигант континента, а вскоре и его лидер по расходам на закупки военной техники, будет играть центральную роль.Предложение Макрона о европейском политическом сообществе закладывает основу для этого, как и опора Европы — НАТО. Они вместе задействуют Британию после Brexit".Все говорится открытым текстом: Германия должна объединять Европу и с опорой на НАТО готовиться к противостоянию не только с Россией, но и Китаем. Вот оно — светлое немецкое будущее.Так что заговор против Германии и в самом деле есть. И для того чтобы обнаружить его, нужны не три тысячи полицейских, а одна британская газета.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

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