https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/tolerantnost-kak-provokatsiya-1042874921.html

Толерантность как провокация

Толерантность как провокация

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о границах толерантности и том, как нужно противостоять чуждой идеологии. 30.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-30T09:42+0300

2022-11-30T09:42+0300

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Когда-то я для себя зарекался не выражать публично свое мнение по поводу ЛГБТ. Видимо, я слишком верю в силу так называемого окна Овертона, когда, если кратко, за серией спланированных акций происходит кардинальная смена ценностей в общественном сознании. Для себя я определился, решил, что эти назойливо навязываемые "новые ценности" противоестественны, неприемлемы и аморальны. Так что в этих вопросах не ждите от меня терпимости и толерантности. Эту линию я в своем окружении четко обозначил и активно продвигаю. И вроде бы особых проблем именно в абхазском обществе пока нет, но надо быть начеку.Такой футбол нам не нуженЯрким примером агрессивной политики защитников нетрадиционных отношений стали события вокруг проведения чемпионата мира по футболу в Катаре. Он однозначно войдет в историю как мундиаль с самым большим количеством скандалов. Основная проблема в том, что Катар – это мусульманское государство с очень консервативным законодательством. Тут в вопросах ЛГБТ нет никакой другой точки зрения – такие отношения считаются уголовно наказуемыми. Все предельно просто и понятно.Всем участникам чемпионата – и футболистам, и тренерам, и журналистам, и руководству ФИФА, и болельщикам – надо относиться с пониманием и уважением к этой данности. Но нет. С первых дней мы, видимо, новости об агрессивных нападках и попытках игнорировать местные законы. Чего стоит провокация со стороны сборной Германии, которая попыталась прибыть на чемпионат на самолете с ливреей, нарочито раскрашенной в радужные цвета и с изображением обнимающихся мужчин. Это было преподнесено как протест против якобы притеснения прав людей с нетрадиционной ориентацией.Высокопоставленные гости чемпионата, особенно из Евросоюза, подчеркивали свое одобрение однополых связей особой одеждой, повязками на руках. Вакханалия на высшем уровне. Катарцы долго и терпеливо пресекали любые попытки такого рода. Но, видимо, силы несопоставимо неравны. Нажим со стороны "цивилизованного" Запада стал настолько ощутимым, что мог встать вопрос о срыве чемпионата. И местным властям пришлось идти на уступки. Уже появилась достоверная информация, что болельщикам разрешат входить на трибуны с ЛГБТ символикой."Голубые" экраныВишенкой на торте оказалась новость, ставшая вирусной, о том, что кинокомпания "Уолт Дисней" в разы увеличила количество мультяшных героев с нетрадиционной ориентацией. И совсем скоро выйдет полнометражный мультфильм, где все герои будут такими.А вот это уже момент, на который надо обратить особое внимание. Если раньше от нас просили просто не проявлять агрессию в отношении таких людей, то теперь это безапелляционно требуют. И уже идет атака на сознание детей. Получается так, что "обыкновенные" люди чем-то обязаны этим "нетрадиционным", потому их и наделяют каким-то особыми правами. Как нельзя кстати Государственная Дума приняла новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ-отношений, педофилии и смены пола. Самое интересное, что уже на стадии проработки этого законопроекта весь "цивилизованный" мир просто взорвался возмущением. Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал снять с повестки принятие такого закона. Вы только вдумайтесь, министр иностранных дел США диктует, что делать парламенту суверенного государства! Это уже ни в какие рамки не лезет!Но и этого показалось им мало. Уже после единогласного принятия закона Госдепартамент США и президент Байден потребовали, чтобы президент Путин не визировал этот закон. Страшно становится, когда понимаешь, насколько глубоко и насколько прочно слились сторонники содомии с сильными мира сего.Нужны барьерыЯ однозначно одобряю принципиальную позицию российского руководства в этих вопросах. Традиционные ценности надо чтить и оберегать от пагубного влияния извне. Нашим законодателям тоже надо поставить непреодолимые барьеры путем внесения новых статей в Уголовный кодекс. Нельзя считать, что это не наша проблема, ко всему надо быть готовым.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/1042723389.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211207/politolog-vnedrenie-gomoseksualnogo-trenda-na-zapade-idet-ne-odin-desyatok-let-1036632786.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/putin-vzyalsya-za-reshenie-glavnogo-protivorechiya-epokhi-1042288691.html

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