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Одна большая семья: бывшие сотрудники о работе в Sputnik Абхазия

Одна большая семья: бывшие сотрудники о работе в Sputnik Абхазия

В течение восьми лет через школу Sputnik Абхазия прошло множество людей. Кто-то делал здесь свои первые шаги в журналистике, кто-то, уже владея профессией... 08.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-08T15:24+0300

2022-12-08T15:24+0300

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Но всех их объединяет одно – уникальный опыт, который они получили в информационном агентстве.О людях, которые в разные годы делали Sputnik Абхазия, читайте в нашем материале.SputnikНовые горизонтыЧлен Общественной палаты Абхазии Изольда Хагба начинала путь редактора в Sputnik Абхазия. Работа в международном информационном агентстве, как признается сама Изольда, – это, прежде всего, новый опыт. Кроме того, это возможность получения новых знаний, ведь секретами профессии с сотрудниками агентства делятся "лучшие и опытные специалисты "Россия сегодня"."А новая профессия – это всегда новые возможности, знакомства, горизонты для роста. Для меня лично это стало еще и тестом на выносливость, потому что работа в медиаагентстве – это круглосуточный совместный труд большой группы людей, требующий максимальной концентрации и усилий. Работа с информацией – это большая ответственность, и она не ограничивается только созданием и редактированием контента. У медиапространства есть свои правила, законы, за каждым сайтом стоит сложная техническая база, умение оперировать которой – залог успеха. Всему этому я обучилась именно в Sputnik Абхазия", – отмечает Хагба.Изольда попробовала себя в Sputnik не только в качестве редактора, но и как автор. Колумнистика, как она признается, давала возможность самовыражаться и говорить с читателями на актуальные темы.Изольда Хагба ушла из Sputnik Абхазия в 2018 году. Сегодня ей удалось в полной мере реализоваться в профессии выпускающего редактора в запустившемся в 2019 году Информационном портале Всемирного абхазо-абазинского конгресса, который вещает на шести языках для абхазской диаспоры и для читателей во всем мире, интересующихся жизнью и историей абхазо-абазинского этноса. Предмет отдельной гордости для Изольды – ее непосредственное участие в реализации идеи сайта на этапе запуска, выполнение сложных технических задач по наполнению его функционалом."Сегодня я продолжаю выпускать для сайта Конгресса, несмотря на то, что с недавних пор стала руководить также отделом ВААК по образованию, социальной активности и здравоохранению", – отмечает она.Мощный фундаментСвои первые серьезные шаги в профессии известный абхазский журналист Саид Барганджия начал делать именно в Sputnik. Для него работа в международном информационном агентстве – время развития и "обретения классных людей"."Sputnik – одна большая семья, а в семье, как известно, принято помогать и направлять, даже если на это уходит очень много времени. Мне помогали, учили и направляли. Я ценю то время, которое я проработал в Sputnik Абхазия, и благодарен всем ребятам, но особенно Иналу Лазба, он тогда был руководителем, за то, что дал мне шанс и взял на работу. А потом еще парочку шансов давал и не увольнял. Благодарен Амине Лазба, она была продюсером, за то, что терпеливо направляла и помогла, в принципе, во всем. Ну и, конечно, шеф-редактору Дмитрию Нездоровину за то, что по десять раз заставлял переделывать заголовки и править тексты. Признаться честно, это очень раздражало и отдаленно напоминало мучительные пытки. Но и тогда, и сейчас особенно я понимаю, что только так был возможен рост", – отмечает Саид.После ухода из Sputnik Барганджия поработал и в Администрации президента, на Абхазском телевидении, в пресс-службе компании “Черноморэнерго”, был журналистом во Всемирном абхазо-абазинском Конгрессе. И, как признается Саид, где бы он ни работал, он всегда обращался к тем знаниям, которые получил в Sputnik. Информационное агентство стало для него "мощным фундаментом", благодаря которому он стал лучше ориентироваться в профессии и начал получать "интересные предложения по работе".Саид – соавтор популярного в Абхазии интернет-шоу "Ҳара" ("Мы" - прим. ред). Сейчас он находится на Донбассе, где готовит новые проекты."Sputnik навсегда останется для меня мощнейшей отправной точкой в удивительный мир журналистики. Желаю Sputnik классных специалистов и отличных новостей. Я испытываю бесконечное чувство благодарности за все", – добавил он.Многозадачность и профессиональный юморНаала Авидзба проработала корреспондентом в Sputnik Абхазия с 2014 по 2016 годы. Она описывает этот период так: "затяжной курс молодого бойца, многозадачность, наращивание темпов, направлений и профессиональный юмор в редакции”.Как признается сама Наала, именно здесь у нее выработались навыки быстрого, но качественного изучения любой темы, умение общаться с людьми из самых разных сфер. После Sputnik она долгое время была пресс-секретарем президента Абхазии. Сегодня Наала работает в сфере образования и психологии.Большой шаг в профессииДля бывшего пресс-секретаря Sputnik Абхазия Илоны Авиловой работа в информационном агентстве стала большим шагом в профессиональной жизни. Отвечая за внешние коммуникации, Илона знакомилась с интересными людьми, и тем самым расширяла список полезных контактов, что очень важно для пиарщика."Работа пресс-секретаря и продюсера пресс-центра для меня была очень важна, так как именно в Sputnik я научилась работать на камеру", – отмечает она.Но самое главное для Илоны в Sputnik – это команда, с которой она проработала больше года.После Sputnik Авилова снова вернулась в Москву, где занимала позиции бренд-директора и руководителя отдела маркетинга в компании, которая организовывала самую крупную международную выставку по франчайзингу в России и СНГ."После пандемии я ушла работать на "удаленку", работала в рекрутинговом агентстве, развивала бренд агентства и отвечала за позиционирование на рынке. В 2022 году вышла книга "АнтиHR ресторана", где я выступила соавтором. Сейчас я занимаюсь креативом, развиваю свой личный бренд (пока что без названия), занимаюсь упаковкой брендов/экспертов и создаю уникальные дизайны", – отмечает она.Абсолютный рекордИзвестный юморист, журналист, ведущий Алхас Манаргия проработал в Sputnik Абхазия более пяти лет. Для него это абсолютный рекорд, нигде еще Алхас не задерживался так долго."Sputnik – это, в первую очередь, коллектив. Замечательные люди, профессионалы и очень хорошее руководство. Коллектив радио – отдельная история и отдельная любовь. Работа в Sputnik – это когда все четко, когда перед тобой ставят задачу и ты знаешь, как ее выполнить, когда все вместе работают на одну общую цель – информирование общества", – отмечает Манаргия.После работы в Sputnik Манаргия работал в Администрации президента. Сегодня он "на вольных хлебах"."Sputnik желаю расти, чтобы было много слушателей, особенно в абхазской редакции радио, чтобы у каждого работника Sputnik в семье были мир и согласие. Чтобы каждое утро хотелось идти на работу, а вечером – возвращаться домой", – добавил он.

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