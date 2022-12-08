https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/rossiyanina-buta-obmenyali-na-basketbolistku-grayner-1043037750.html

Россиянина Бута обменяли на баскетболистку Грайнер

Россиянина Бута обменяли на баскетболистку Грайнер

Виктор Бут возвращен на родину, а американка Грайнер находится в самолете на полпути к США. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-08T16:54+0300

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщает Министерство иностранных дел России.В МИД уточняют, что американская сторона долгое время отказывалась от включения Бута в схему обмена, но по итогам длительного переговорного процесса он был возвращен в Россию.Виктор Бут был арестован в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году и вывезли в США, где обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы.Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков. Она была приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/amerika-zhdet-ot-mira-pomoschi-protiv-rossii-1040755588.html

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