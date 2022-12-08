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Россиянина Бута обменяли на баскетболистку Грайнер
Россиянина Бута обменяли на баскетболистку Грайнер
Виктор Бут возвращен на родину, а американка Грайнер находится в самолете на полпути к США. 08.12.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщает Министерство иностранных дел России.В МИД уточняют, что американская сторона долгое время отказывалась от включения Бута в схему обмена, но по итогам длительного переговорного процесса он был возвращен в Россию.Виктор Бут был арестован в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году и вывезли в США, где обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы.Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков. Она была приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/amerika-zhdet-ot-mira-pomoschi-protiv-rossii-1040755588.html
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Россиянина Бута обменяли на баскетболистку Грайнер
16:54 08.12.2022 (обновлено: 17:10 08.12.2022)
Виктор Бут возвращен на родину, а американка Грайнер находится в самолете на полпути к США.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik.
Россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщает
Министерство иностранных дел России.
"8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации соответственно", – говорится в сообщении ведомства.
В МИД уточняют, что американская сторона долгое время отказывалась от включения Бута в схему обмена, но по итогам длительного переговорного процесса он был возвращен в Россию.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году и вывезли в США, где обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и финансовой поддержке терроризма. Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков. Она была приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу в один миллион рублей.