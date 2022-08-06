https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/amerika-zhdet-ot-mira-pomoschi-protiv-rossii-1040755588.html

Америка ждет от мира помощи против России

Америка ждет от мира помощи против России

Кризис в отношениях между США и Россией приводит к тому, что многие вопросы, решающиеся на государственном уровне, в том числе обмен заключенными, не идут... 06.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-06T09:55+0300

2022-08-06T09:55+0300

2022-08-06T09:55+0300

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Отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции, Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами обмен заключенными, но исключительно в согласованных президентами двух стран рамках. Министр иностранных дел уточнил, что для этого есть "специальный канал", однако "если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема".После этого журналисты обратились в Кремль и пресс-секретарь президента пояснил, что специальный канал, о котором упомянул Лавров, был согласован год назад во время переговоров Путина и Байдена в Женеве. Суть проблемы проста: обмен государств заключенными — весьма деликатная сфера. Поэтому давным-давно сложился неписаный, но от того не менее строгий протокол работы в ней. Сохранение конфиденциальности, невынос информации на публику традиционно является важнейшим — и до недавнего времени само собой разумеющимся — условием подобных переговоров.Буквально три месяца назад по вполне обычной процедуре состоялся обмен российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида. Утечка в СМИ произошла, когда договоренности были достигнуты, практически перед самым обменом. Только постфактум появились разнообразные инсайды по деталям, например, об участии в процессе турецкой разведки. А уж насколько они правдивы, можно только догадываться.На этот же раз все пошло наперекосяк.Сначала в западной прессе начались утечки о ходе переговоров. Их массовость не оставляет вариантов для интерпретаций: Вашингтон целенаправленно сливал информацию журналистам.Речь идет о предполагаемом обмене Виктора Бута. Американская сторона готова отдать его России за осужденного за шпионаж Пола Уилана и получившую позавчера девять лет колонии общего режима за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер. Дальше пошли инсайды, согласно которым Россия потребовала включить в список обмена еще одного своего гражданина. По сведениям CNN, речь идет о Вадиме Красикове, осужденном в Германии на пожизненный срок за убийство боевика Зелимхана Хангошвили. А Bloomberg утверждает, что это бизнесмен Владислав Клюшин.Однако этого оказалось мало и в последние дни уже официальные лица США начали активно комментировать происходящее.Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что в "прямом и откровенном разговоре" с Сергеем Лавровым настаивал, чтобы " Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер".Координатор по стратегическим коммуникациями в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сначала назвал сделанное американцами предложение об обмене "серьезным" и призвал Россию столь же серьезно отнестись к нему. А спустя пару дней также заявил, что Штаты настаивают на своем предложении.Затем выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которая сообщила, что Вашингтон получил от Москвы встречное предложение, но не считает его серьезным.Ну и наконец заговорил лично Джо Байден, резко отреагировавший на приговор Бриттни Грайнер. Он назвал его неприемлемым и призвал Россию немедленно освободить спортсменку.Тут стоит пояснить, что Бриттни Грайнер действительно большая спортивная звезда в США. Для Америки, идущей по пути легализации наркотиков, преступление, за которое она осуждена, — сущая мелочь, не заслуживающая наказания. Плюс она чернокожая и лесбиянка, что делает ее прямо-таки либеральной иконой.В общем, Блинкен, назвавший возвращение баскетболистки в США "абсолютным приоритетом", вполне точно охарактеризовал значимость этого дела для Белого дома. Успешный обмен спортсменки добавит некоторое количество очков Демократической партии, находящейся на грани электоральной катастрофы в преддверии промежуточных выборов.Но тут можно разглядеть некоторое противоречие: если для Вашингтона так важно освобождение Грайнер, почему же он тогда устраивает все эти танцы с бубнами и "мегафонной дипломатией"? Казалось бы, по-тихому договорились бы с Москвой, быстро произвели обмен — и есть что предъявить избирателям на предвыборной кампании.К сожалению, дело обстоит сложнее, поскольку перед американскими властями встала — и будет нарастать со временем — куда более масштабная проблема.Российское посольство в Вашингтоне напомнило, что Штаты за последние полтора десятилетия развернули настоящую охоту на россиян — с 2008 года зафиксировано более 50 подобных случаев. То есть по существу американцы организовали себе несколько десятков заложников, а России нечего было этому противопоставить, поскольку мы таким пиратством не занимаемся. И все, что было в нашем распоряжении до недавнего времени, — это задержанные внутри страны за шпионаж и другие преступления иностранцы, которых Запад и конкретно США сочли бы достаточно ценными для обмена. Но их, разумеется, намного меньше.Однако теперь ситуация меняется, поскольку Запад развернул на Украине войну против России. Да, в основном она носит гибридный характер и ведется прокси-войсками, в первую очередь ВСУ. Украинцы, как и значительная часть иностранных наемников, конечно, не имеют никакой ценности в глазах Вашингтона. Но он вынужден задействовать и более ценные кадры, например, военных советников, некоторые из которых носят большие звезды на погонах. И если те окажутся в плену, Штатам придется их вытаскивать. Причем можно уверенно прогнозировать, что геополитическое противостояние будет только нарастать, а значит, возрастают и риски, что в руки России будет попадать все большее количество значимых фигур, отправленных Западом на войну с ней.Как следствие, уже сейчас перед Вашингтоном вырисовывается весьма неприятная для него перспектива, что в будущем — и достаточно скором — российский "обменный фонд" может сравняться с американским.И именно поэтому Штатам так важен прецедент неравноценного обмена: отдать одного русского, получив двух своих — чтобы сохранить созданное преимущество для торга в дальнейшем.Но, судя по всему, Москва на переговорах встала намертво на неприемлемой для США позиции.И события стали развиваться по классике: если джентльмены не могут выиграть по правилам, они меняют правила. В результате мы наблюдаем вынос конфиденциального переговорного процесса в публичное поле и все более нервно-скандальные интонации американских спикеров.Очевидно, все это делается в расчете на то, что под медиадавлением Москва изменит свою позицию.Остается только удивляться, насколько Запад не способен учиться даже на собственных ошибках.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220805/zapad-khochet-sebe-drugoy-globus-1040720932.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220730/zapad-zapanikoval-ssha-i-frantsiya-proigrali-rossii-kontinent-1040610704.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220710/zapad-otmenil-zakony-i-obychai-voyny-1040172677.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/lavrov-obsudil-s-gossekretarem-ssha-situatsiyu-na-ukraine-1040599906.html

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мнение, авторы, колумнисты, сша, россия