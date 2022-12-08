https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/rossiyskie-voyska-unichtozhili-bolee-90-polskikh-naemnikov-v-kharkovskoy-oblasti-1043036710.html

Российские войска уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области

Российские войска уничтожили более 90 польских наемников в Харьковской области

Согласно нормам международного гуманитарного права, иностранные наемники не считаются комбатантами и не могут рассчитывать на правовую защиту. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-08T16:10+0300

2022-12-08T16:10+0300

2022-12-08T16:10+0300

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по пункту дислокации наемников из Польши в Харьковской области, уничтожив более 90 бойцов, сообщает Министерство обороны России.Также в результате ударов высокоточным оружием ВКС России в Запорожской области было уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня "MLRS" американского производства и "MARS-II" производства ФРГ, а в районе Ильичевки в ДНР были уничтожены две пусковые установки "HIMARS".На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.На Купянском направлении в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. На Донецком направлении противник пытался атаковать позиции российских войск в районе населенных пунктов Спорное и Берестовое в ДНР. В результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа. На Южно-Донецком направлении ВСУ атаковали позиции российских подразделений в направлении населенного пункта Никольское в ДНР и были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 196-ти районах. Уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Харьковской области, а в районе населенного пункта Дылеевка в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Средствами ПВО России в небе над Яковлевкой в ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8, уничтожено пять беспилотников, перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS", "Ольха", "Ураган" и противорадиолокационная ракета "HARM".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7030 танков и других боевых бронированных машин, 920 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7507 единиц специальной военной автомобильной техники.

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