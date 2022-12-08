https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/takie-obstoyatelstva-kupalba-o-sotrudnichestve-pmr-i-abkhazii-v-meditsine--1043008572.html

Такие обстоятельства: Купалба о сотрудничестве ПМР и Абхазии в медицине

Такие обстоятельства: Купалба о сотрудничестве ПМР и Абхазии в медицине

Посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба в эфире радио Sputnik рассказал о перспективах сотрудничества Абхазии и ПМР в сфере медицины. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Купалба о сотрудничестве ПМР и Абхазии в медицине Такие обстоятельства: Купалба о сотрудничестве ПМР и Абхазии в медицине

Министерства здравоохренения и министерства соцобеспечения Абхазии и Приднестровской Молдавской республики подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, социального развития и социальной защиты. Приднестровье – одна из первых стран, признавших независимость Абхазии. Как развиваются отношения между странами и что даст двум сторонам меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, рассказал посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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