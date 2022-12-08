https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/takie-obstoyatelstva-kupalba-o-sotrudnichestve-pmr-i-abkhazii-v-meditsine--1043008572.html
Такие обстоятельства: Купалба о сотрудничестве ПМР и Абхазии в медицине
Такие обстоятельства: Купалба о сотрудничестве ПМР и Абхазии в медицине
Посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба в эфире радио Sputnik рассказал о перспективах сотрудничества Абхазии и ПМР в сфере медицины. 08.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-08T10:19+0300
2022-12-08T10:19+0300
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Такие обстоятельства: Купалба о сотрудничестве ПМР и Абхазии в медицине
Такие обстоятельства: Купалба о сотрудничестве ПМР и Абхазии в медицине
Министерства здравоохренения и министерства соцобеспечения Абхазии и Приднестровской Молдавской республики подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, социального развития и социальной защиты. Приднестровье – одна из первых стран, признавших независимость Абхазии. Как развиваются отношения между странами и что даст двум сторонам меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, рассказал посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, здравоохранение, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, здравоохранение, аудио
Такие обстоятельства: Купалба о сотрудничестве ПМР и Абхазии в медицине
10:19 08.12.2022 (обновлено: 10:55 08.12.2022)
Посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба в эфире радио Sputnik рассказал о перспективах сотрудничества Абхазии и ПМР в сфере медицины.
Министерства здравоохренения и министерства соцобеспечения Абхазии и Приднестровской Молдавской республики подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, социального развития и социальной защиты. Приднестровье – одна из первых стран, признавших независимость Абхазии. Как развиваются отношения между странами и что даст двум сторонам меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения, рассказал посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба.
Подробности слушайте в аудиофайле.