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Верховный суд Абхазии рассмотрит дело подозреваемой в шпионаже гражданки Грузии
Верховный суд Абхазии рассмотрит дело подозреваемой в шпионаже гражданки Грузии
Военная прокуратура Абхазии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала его в суд. 08.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-08T17:35+0300
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Уголовное дело в отношении гражданки Грузии Кристине Такаландзе направлено в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры республики.Согласно версии следствия, Кристине Такаландзе, уроженка Зугдиди, проживавшая в селе Набакеви Галского района, действовала умышленно по заданию грузинских спецслужб – собирала и передавала представителям этих служб сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии.Решением Сухумского городского суда она была взята под стражу 29 июля. Она считается невиновной, пока ее вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/sukhumskiy-sud-prodlil-arest-grazhdanki-gruzii-podozrevaemoy-v-shpionazhe-1041618405.html
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Верховный суд Абхазии рассмотрит дело подозреваемой в шпионаже гражданки Грузии
17:35 08.12.2022 (обновлено: 17:39 08.12.2022)
Военная прокуратура Абхазии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала его в суд.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik.
Уголовное дело в отношении гражданки Грузии Кристине Такаландзе направлено в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу, сообщается
на сайте Генеральной прокуратуры республики.
Такаландзе подозревается в преступлениях, предусмотренных статьей 274 Уголовного кодекса Абхазии – шпионаже в пользу иностранного государства.
Согласно версии следствия, Кристине Такаландзе, уроженка Зугдиди, проживавшая в селе Набакеви Галского района, действовала умышленно по заданию грузинских спецслужб – собирала и передавала представителям этих служб сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии.
Решением Сухумского городского суда она была взята под стражу 29 июля. Она считается невиновной, пока ее вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.