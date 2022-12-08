https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/verkhovnyy-sud-abkhazii-rassmotrit-delo-podozrevaemoy-v-shpionazhe-grazhdanki-gruzii-1043039090.html

Верховный суд Абхазии рассмотрит дело подозреваемой в шпионаже гражданки Грузии

Верховный суд Абхазии рассмотрит дело подозреваемой в шпионаже гражданки Грузии

Военная прокуратура Абхазии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и передала его в суд. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-08T17:35+0300

2022-12-08T17:35+0300

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СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Уголовное дело в отношении гражданки Грузии Кристине Такаландзе направлено в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры республики.Согласно версии следствия, Кристине Такаландзе, уроженка Зугдиди, проживавшая в селе Набакеви Галского района, действовала умышленно по заданию грузинских спецслужб – собирала и передавала представителям этих служб сведения, составляющие государственную, военную и иную тайну, охраняемую законом Абхазии.Решением Сухумского городского суда она была взята под стражу 29 июля. Она считается невиновной, пока ее вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220921/sukhumskiy-sud-prodlil-arest-grazhdanki-gruzii-podozrevaemoy-v-shpionazhe-1041618405.html

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