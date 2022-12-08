https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/viii-sezd-vaak-torzhestvenno-zavershilsya-v-sukhume-1043040705.html

VIII съезд ВААК торжественно завершился в Сухуме

VIII съезд ВААК торжественно завершился в Сухуме

На восьмом съезде ВААК были подведены итоги деятельности организации с 2018 по 2022 годы. 08.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба в Сухуме состоялось закрытие VIII съезда Всемирного абхазо-абазинского конгресса.Кроме того, в рамках съезда был подписан подписал протокол о сотрудничестве ВААК с Госкомитетом по репатриации. Председатель комитета Вадим Харазия отметил, что это шаг необходим для более эффективной совместной реализации общих целей в сфере демографической политике и взаимодействия с репатриантами. Также был подписан дополнительный протокол о сотрудничестве с Федерацией абхазских культурных центров. Глава Федерации Мурат Махария поблагодарил Экзекова от лица абхазской диаспоры за проделанную работу и сотрудничество с Госкомитетом по репатриации.VIII съезд ВААК – юбилейный, общественной организации в этом году исполнилось 30 лет. Главная цель работы Конгресса – объединение абхазов и абазин, независимо от места проживания, и включение их в процессы созидания в интересах народа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/itogi-pyatiletney-deyatelnosti-vaak-podveli-v-sukhume-1043029291.html

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