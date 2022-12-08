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Итоги пятилетней работы Всемирного абхазо-абазинского конгресса подвели в Сухуме
Итоги пятилетней работы Всемирного абхазо-абазинского конгресса подвели в Сухуме
Много лет ВААК реализует различные проекты, направленные на сохранение и развитие абхазского и абазинского языков и культуры. 08.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-08T12:54+0300
2022-12-08T12:54+0300
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СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Пресс-секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса Инар Гицба в ходе VIII съезда ВААК отчитался о деятельности конгресса в период с 2018 по 2022 годы.Кроме того, за это время была сформирована основа региональной структуры конгресса не только в Абхазии, но и в Турции, России, Сирии, Египте, Аджарии. Внутри Абхазии было открыто 54 местных отделения ВААК, в Турции – десять. Также у ВААК есть свой информационный портал, который работает на шести языках, ведется работа по сохранению и развитию абхазского и абазинского языков.За пять лет Всемирный абхазо-абазинский конгресс реализовал 107 проектов, в том числе помощь семьям репатриантов в период самоизоляции, закупку медоборудования и средств защиты для борьбы с COVID-19, проект "Амазара", направленный на сохранение нематериального наследия абхазского и абазинского народов, проект "Аимадара", в рамках которого ученики сельских школ могли посетить исторические места Абхазии, записал более трехсот видеоуроков по абхазскому языку и многое другое. Также в ходе съезда председатель ревизионной комиссии конгресса Мурат Муков отчитался о расходах за пятилетний период. В том числе:В рамках съезда председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса на ближайшие пять лет был избран Мусса Экзеков. Это решение было принято единогласно, других кандидатур не предлагалось. Член Высшего совета Беслан Агрба подчеркнул, что нужно быть благодарным Экзекову за его "самоотверженность" и "неистовую неутомимость" в развитии работы ВААК.Помимо этого, состоялась процедура избрания членов Высшего совета, в который со стороны Абхазии вошли Вячеслав Чирикба, Нури Кварчия, Джамбул Инджгия, Вадим Харазия, Марина Барциц и Арда Ашуба.Первый съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса прошел в селе Лыхны во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году. VIII съезд ВААК – юбилейный, общественной организации в этом году исполнилось 30 лет. Главная цель работы Конгресса – объединение абхазов и абазин, независимо от места проживания, и включение их в процессы созидания в интересах народа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/viii-sezd-vsemirnogo-abkhazo-abazinskogo-kongressa-otkrylsya-v-sukhume-1043006698.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/novye-zadachi-i-dostizheniya-pyatiletki-mussa-ekzekov-otvetil-na-voprosy-abkhazskikh-smi-1042998890.html
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Итоги пятилетней работы Всемирного абхазо-абазинского конгресса подвели в Сухуме
12:54 08.12.2022 (обновлено: 14:00 08.12.2022)
Много лет ВААК реализует различные проекты, направленные на сохранение и развитие абхазского и абазинского языков и культуры.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Пресс-секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса Инар Гицба в ходе VIII съезда ВААК отчитался о деятельности конгресса в период с 2018 по 2022 годы.
За пять лет были полностью сформированы органы управления конгресса, проведено десять заседаний, принято более 2500 членов, введен единый реестр членов конгресса.
Кроме того, за это время была сформирована основа региональной структуры конгресса не только в Абхазии, но и в Турции, России, Сирии, Египте, Аджарии. Внутри Абхазии было открыто 54 местных отделения ВААК, в Турции – десять.
Также у ВААК есть свой информационный портал, который работает на шести языках, ведется работа по сохранению и развитию абхазского и абазинского языков.
За пять лет Всемирный абхазо-абазинский конгресс реализовал 107 проектов, в том числе помощь семьям репатриантов в период самоизоляции, закупку медоборудования и средств защиты для борьбы с COVID-19, проект "Амазара", направленный на сохранение нематериального наследия абхазского и абазинского народов, проект "Аимадара", в рамках которого ученики сельских школ могли посетить исторические места Абхазии, записал более трехсот видеоуроков по абхазскому языку и многое другое.
Также в ходе съезда председатель ревизионной комиссии конгресса Мурат Муков отчитался о расходах за пятилетний период. В том числе:
27 миллионов рублей было потрачено на работу информационного портала;
25 миллионов – на реализацию социальных проектов в Абхазии;
4,3 миллиона было потрачено на международные поездки делегаций конгресса;
1,9 миллиона – на научную программу Академии наук Абхазии;
4 миллиона рублей – на ремонт центрального офиса в Сухуме;
9 миллионов рублей – на содержание офиса в Сухуме;
17 миллионов рублей – на содержание офиса и мероприятия в Санкт-Петербурге и российских региональных отделениях.
В рамках съезда председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса на ближайшие пять лет был избран Мусса Экзеков. Это решение было принято единогласно, других кандидатур не предлагалось.
Член Высшего совета Беслан Агрба подчеркнул, что нужно быть благодарным Экзекову за его "самоотверженность" и "неистовую неутомимость" в развитии работы ВААК.
Помимо этого, состоялась процедура избрания членов Высшего совета, в который со стороны Абхазии вошли Вячеслав Чирикба, Нури Кварчия, Джамбул Инджгия, Вадим Харазия, Марина Барциц и Арда Ашуба.
Первый съезд Всемирного абхазо-абазинского конгресса прошел в селе Лыхны во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году. VIII съезд ВААК – юбилейный, общественной организации в этом году исполнилось 30 лет. Главная цель работы Конгресса – объединение абхазов и абазин, независимо от места проживания, и включение их в процессы созидания в интересах народа.