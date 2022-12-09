https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/bolee-20-tysyach-sigaret-spryatannykh-v-gazovykh-ballonakh-byli-izyaty-na-kpp-psou-1043047372.html

Более 20 тысяч сигарет, спрятанных в газовых баллонах, были изъяты на КПП "Псоу"

Более 20 тысяч сигарет, спрятанных в газовых баллонах, были изъяты на КПП "Псоу"

Водитель автомобиля "Жигули" пытался провезти из Абхазии в Россию 21 480 сигарет, при норме ввоза в 200 сигарет или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 грамм... 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T12:27+0300

2022-12-09T12:27+0300

2022-12-09T12:27+0300

в абхазии

абхазия

россия

сигареты

контрабанда

государственная граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/09/1043046824_0:295:2590:1752_1920x0_80_0_0_a9773818e3587bbe325d08a9f163f548.jpg

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию более тысячи пачек незадекларированных сигарет, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни."По словам водителя, принадлежащие ему баллоны были пустые, он ввозил их в Россию для заправки газом в бытовых целях для собственных нужд", - рассказал замначальника поста Антон Александров.Баллоны вызвали подозрения у сотрудников таможни, автомобиль был направлен на досмотр. Когда корпуса баллонов были демонтированы, внутри них обнаружилось 1074 пачки российских и немецких сигарет без акцизных марок.Сигареты и машину изъяли. В отношении водителя возбуждены два дела об административных правонарушениях.Всего с начала 2022 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через абхазо-российскую границу возбуждено 351 дело об административных правонарушениях, изъято более 655 тысяч сигарет и два килограмма табака.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/bolee-desyati-tysyach-kontrabandnykh-sigaret-izyali-u-grazhdanki-abkhazii-1042807581.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, сигареты, контрабанда, государственная граница