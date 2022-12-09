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Более 20 тысяч сигарет, спрятанных в газовых баллонах, были изъяты на КПП "Псоу"
Более 20 тысяч сигарет, спрятанных в газовых баллонах, были изъяты на КПП "Псоу"
Водитель автомобиля "Жигули" пытался провезти из Абхазии в Россию 21 480 сигарет, при норме ввоза в 200 сигарет или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 грамм... 09.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-09T12:27+0300
2022-12-09T12:27+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию более тысячи пачек незадекларированных сигарет, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни."По словам водителя, принадлежащие ему баллоны были пустые, он ввозил их в Россию для заправки газом в бытовых целях для собственных нужд", - рассказал замначальника поста Антон Александров.Баллоны вызвали подозрения у сотрудников таможни, автомобиль был направлен на досмотр. Когда корпуса баллонов были демонтированы, внутри них обнаружилось 1074 пачки российских и немецких сигарет без акцизных марок.Сигареты и машину изъяли. В отношении водителя возбуждены два дела об административных правонарушениях.Всего с начала 2022 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через абхазо-российскую границу возбуждено 351 дело об административных правонарушениях, изъято более 655 тысяч сигарет и два килограмма табака.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221125/bolee-desyati-tysyach-kontrabandnykh-sigaret-izyali-u-grazhdanki-abkhazii-1042807581.html
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абхазия, россия, сигареты, контрабанда, государственная граница
абхазия, россия, сигареты, контрабанда, государственная граница

Более 20 тысяч сигарет, спрятанных в газовых баллонах, были изъяты на КПП "Псоу"

12:27 09.12.2022
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2022
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
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Водитель автомобиля "Жигули" пытался провезти из Абхазии в Россию 21 480 сигарет, при норме ввоза в 200 сигарет или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 грамм табака.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию более тысячи пачек незадекларированных сигарет, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
На таможенном посту был остановлен автомобиль LADA 2107, следовавший из Абхазии в Россию. В багажнике машины лежали два газовых баллона.
"По словам водителя, принадлежащие ему баллоны были пустые, он ввозил их в Россию для заправки газом в бытовых целях для собственных нужд", - рассказал замначальника поста Антон Александров.
Баллоны вызвали подозрения у сотрудников таможни, автомобиль был направлен на досмотр. Когда корпуса баллонов были демонтированы, внутри них обнаружилось 1074 пачки российских и немецких сигарет без акцизных марок.
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия
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© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни Контрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
1/2
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
2/2
© Foto / пресс-служба Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
Сигареты и машину изъяли. В отношении водителя возбуждены два дела об административных правонарушениях.
Всего с начала 2022 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через абхазо-российскую границу возбуждено 351 дело об административных правонарушениях, изъято более 655 тысяч сигарет и два килограмма табака.
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия, 1920, 25.11.2022
В Абхазии
Более десяти тысяч контрабандных сигарет изъяли у гражданки Абхазии
25 ноября, 12:16
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