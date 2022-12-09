Более 20 тысяч сигарет, спрятанных в газовых баллонах, были изъяты на КПП "Псоу"

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию более тысячи пачек незадекларированных сигарет, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни."По словам водителя, принадлежащие ему баллоны были пустые, он ввозил их в Россию для заправки газом в бытовых целях для собственных нужд", - рассказал замначальника поста Антон Александров.Баллоны вызвали подозрения у сотрудников таможни, автомобиль был направлен на досмотр. Когда корпуса баллонов были демонтированы, внутри них обнаружилось 1074 пачки российских и немецких сигарет без акцизных марок.Сигареты и машину изъяли. В отношении водителя возбуждены два дела об административных правонарушениях.Всего с начала 2022 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через абхазо-российскую границу возбуждено 351 дело об административных правонарушениях, изъято более 655 тысяч сигарет и два килограмма табака.
Водитель автомобиля "Жигули" пытался провезти из Абхазии в Россию 21 480 сигарет, при норме ввоза в 200 сигарет или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 грамм табака.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию более тысячи пачек незадекларированных сигарет, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
На таможенном посту был остановлен автомобиль LADA 2107, следовавший из Абхазии в Россию. В багажнике машины лежали два газовых баллона.
"По словам водителя, принадлежащие ему баллоны были пустые, он ввозил их в Россию для заправки газом в бытовых целях для собственных нужд", - рассказал замначальника поста Антон Александров.
Баллоны вызвали подозрения у сотрудников таможни, автомобиль был направлен на досмотр. Когда корпуса баллонов были демонтированы, внутри них обнаружилось 1074 пачки российских и немецких сигарет без акцизных марок.
Сигареты и машину изъяли. В отношении водителя возбуждены два дела об административных правонарушениях.
Всего с начала 2022 года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через абхазо-российскую границу возбуждено 351 дело об административных правонарушениях, изъято более 655 тысяч сигарет и два килограмма табака.