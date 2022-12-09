https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/bolee-60-tonn-mandarinov-bylo-sobrano-dlya-otpravki-na-donbass-1043051942.html

Более 60 тонн мандаринов было собрано для отправки на Донбасс

Более 60 тонн мандаринов было собрано для отправки на Донбасс

Всего к новогодним праздникам в новые российские регионы планируется отправить около 80 тонн мандаринов. 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T18:20+0300

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Более 60 тонн мандаринов было собрано в Абхазии для отправки жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба президента республики."Мы тщательно отбираем и упаковываем собранные мандарины, чтобы они доехали до детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей целыми и невредимыми. Работа не останавливается ни на минуту, и чем быстрее мы соберем груз, тем более свежие фрукты получат дети к новогоднему столу", – рассказали рабочие главе государства. Всего планируется подготовить к отправке около 80 тонн цитрусов. Гуманитарный груз к новогоднему столу на Донбасс повезут сотрудники МЧС Абхазии совместно с МЧС России. К спасателям подключатся волонтеры из "Молодой гвардии", которые уже развернули центры в новых российских регионах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/aslan-bzhaniya-posetil-punkt-sbora-mandarinov-dlya-zhiteley-donbassa-v-ochamchyre-1043040995.html

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