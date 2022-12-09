https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/bolee-dvukh-millionov-rubley-vydelili-postradavshim-iz-za-navodneniya-zhitelyam-gulrypsha-1043042517.html

Более двух миллионов рублей выделили пострадавшим из-за наводнения жителям Гулрыпша

Более двух миллионов рублей выделили пострадавшим из-за наводнения жителям Гулрыпша

Стихия обрушилась на восточные районы Абхазии 9 и 10 октября, из-за наводнения были разрушены мосты, затоплены домовладения. 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T09:00+0300

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Жителям Гулрыпшского района, чьи дома пострадали во время стихийных бедствий в октябре, было выделено 2,6 миллиона рублей из фонда президента Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель главы районной администрации Астамур Джопуа. По его словам, жители района получат в виде компенсации суммы от 50 до 200 тысяч рублей. Джопуа добавил, что заявки на оказание помощи подали 32 семьи, которые с 8 декабря могут обратиться в банк для получения денежных средств. 9 и 10 октября на восточные районы Абхазии обрушилась стихия. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в Гулрыпшском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах подтопило дома, подмыло мосты, обрушились деревья и опоры воздушной линии электропередач. Тогда администрация Гулрыпша сообщала о 25 пострадавших домах. Но основной ущерб был нанесен сельскохозяйственным угодьям, проселочным дорогам и мостам. Так, в селах Допукыт и Уарча мосты были разрушены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/otsenka-uscherba-vostochnye-rayony-abkhazii-podschityvayut-ubytki-posle-stikhii-1042288252.html

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