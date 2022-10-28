https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/otsenka-uscherba-vostochnye-rayony-abkhazii-podschityvayut-ubytki-posle-stikhii-1042288252.html

Оценка ущерба: восточные районы Абхазии подсчитывают убытки после стихии

Оценка ущерба: восточные районы Абхазии подсчитывают убытки после стихии

9 и 10 октября на восточные районы Абхазии обрушилась стихия. В Гулрыпшском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах подтопило дома, подмыло мосты... 28.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-28T09:00+0300

2022-10-28T09:00+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikВ созданную комиссию по ликвидации последствий стихии в Очамчырском районе поступило 150 заявлений. Сейчас власти проводят осмотр домовладений и близлежащих территорий, чтобы оценить ущерб.Галский районГлава Галского района Константин Пилия сообщил, что в результате схода селя была повреждена водонапорная труба. Ее починили в течение двух дней."У нас на балансе есть свой грейдер, с помощью которого была расчищена дорога и своими силами восстановили водонапорную трубу. Подтоплений частных или многоквартирных домов, или сорванных крыш нет", – проинформировал Пилия.Ткуарчалский районКак рассказал заместитель главы администрации Ткуарчалского района Владислав Аршба, уже подготовлено письмо на имя премьер-министра республики с просьбой об оказании помощи."Потому что оказать помощь из местного бюджета не представляется возможным из-за того, что наш бюджет не выдерживает. К нам уже дважды приезжали из "Абхазберегозащиты", осматривали районы, будут составлять смету", – сказал замглавы района.Он сообщил, что в результате стихии частные домовладения не пострадали, однако ущерб нанесен местам общественного пользования."Это мосты, дороги, смыло берега. Всего в нашем районе повреждено восемь мостов, также около тридцати километров проселочных дорог нуждаются в ремонте, и около двадцати километров берега размыло. Теперь надо возвращать реки в старые русла", –рассказал он.По его словам, для укрепления берегов нужна специальная техника, которой нет у администрации района.Гулрыпшский районВ Гулрыпшском районе паводки нанесли ущерб в населенных пунктах Бабушара, Пшап, Дранда и Владимировка, рассказал глава района Аслан Барателия."В селе Бабушара затоплено три хозяйства, по предварительным подсчетам, ущерб составляет 190 миллионов рублей. Гражданин Родик Инапшба подал заявление, выехали посмотрели, у него ущерб на 1,8 миллиона и Ихтиандр Лейба, у него ущерба на 1,3 миллиона рублей. В селе Пшап ущерб нанесен двум гражданам, у одного на 90, у другого на 120 миллионов", – отметил он.Ущерб в селе Дранда по предварительным оценкам составляет 1 миллион 117 тысяч рублей, в селе Владимировка – 60 тысяч рублей."Мы говорим о частных владениях. Помимо этого, в селах Парнаут и Мясниково протекающая речушка смыла дорогу в двух местах. Мы буквально на следующий день договорились с очамчырской компанией, что они приведут дорогу в порядок, и уже в следующем году, когда у нас будут финансы, мы будем возмещать. Они приступили к работе, по их оценкам там ущерб на четыре миллиона рублей", – сказал Барателия.Всего по району пострадало около 60-65 домовладений. Исходя из того, что Гулрыпшский район дотационный, справиться своими силами с последствиями стихии не представляется возможным, отметил он.Ливневые дожди обрушились на восточную часть Абхазии 9 и 10 октября. Это стало причиной того, что несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей. Стихия также нанесла ущерб сельскохозяйственным угодьям и дорожной инфраструктуре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221027/komissiya-po-likvidatsii-posledstviy-stikhii-v-ochamchyrskom-rayone-prinyala-150-zayavleniy-1042252723.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/bzhaniya-posetil-sela-ochamchyrskogo-rayona-postradavshie-ot-stikhii-1042016242.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221011/obrushennye-mosty-i-zatoplennye-doma-posledstviya-stikhii-v-abkhazii-1042011583.html

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