https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/nezavisimaya-avtonomnaya-dogovornaya-istoriya-sovetizatsii-abkhazii-1043053822.html

Независимая, автономная, договорная: история советизации Абхазии

Независимая, автономная, договорная: история советизации Абхазии

Совместно с ЦСЭИ Sputnik открыл серию круглых столов к столетию образования СССР "История, экономика и культура Абхазии". 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T20:06+0300

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На первой встрече историки обсудили, можно ли было сохранить СССР, к чему привел распад союза и какие этапы советизации прошла Абхазия.Развал СССР и уроки историиДоктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что образование СССР в 1922 году было восстановлением разрушенной Российской империи, распад которой разорвал многие экономические и торговые связи. Постепенно со строительством СССР восстанавливалась и экономика."Речь шла о том, чтобы уровнять в правах союзные и автономные республики. Было принято даже решение, просто с ним потом не посчитались, что автономии, которые входят в состав республик должны были сами решать свою судьбу", - отметил он.По словам Лакоба, развал СССР привел к негативным последствиям, которые вылились в войны на постсоветском пространстве.Руководитель Центра стратегических экономических исследований Олег Дамениа отметил, что в этом году не просто отмечается юбилей образования СССР, а полным ходом идет исследование исторических событий, которые дают ответы на многие вопросы.Абхазия "непосредственно участвовала в создании нового государства", считает ученый. По его словам, в 1920-е годы Абхазия добилась большого рывка в своем развитии, состоялась советизация страны, была создана своя Конституция."Каким образом разрушенная страна в социальном плане достигала таких результатов, каков секрет, истоки этого рывка достаточно не объяснены. Этот опыт не осознается в нашем обществе. Его следовало бы хорошо изучить, чтобы использовать сегодня", - добавил он.Советский период в АбхазииПо словам Станислава Лакоба, в мае 1918 года была признана Северо-Кавказская Федеративная республика в состав которой входила Абхазия. В этом же году большевики предприняли две попытки установить советскую власть в Абхазии и потерпели поражение."Связано это, скорее всего, с тем, что Абхазия была оккупирована грузинскими войсками и народ, естественно, был крайне недоволен тем, что происходило. Главная ошибка большевиков была в том, что они ставили вопрос только об установлении советской власти, не рассматривали вопрос национальной государственности. По сути, вопрос о восстановлении государственности как раз поднял первый абхазский Парламент-Народный совет", - рассказал он.Однако уже в 1921 году тезис о "восстановлении государственности" был взят большевиками на вооружение и стал популярным в народе, отметил историк. Советская власть была установлена в Абхазии 4 марта 1921 года, а уже 31 марта и по 17 февраля 1922 года существовала независимая Советская Социалистическая республика Абхазия.31 января 1924 года была принята первая конституция СССР. По словам Лакоба, в первой статье документа было отмечено, что в состав Грузинской ССР входят Аджарская и Абхазская автономия, но по договору 1922 года и по Конституции Грузии Абхазия имела статус Советской Социалистической республики, которая объединилась с Грузией на основе особого союзного договора."Сталин с самого начала был против этой автономии Абхазии. В 1924 году у него были руки развязаны, так что можно понять, почему появилось это примечание к первой статье Конституции ССР, что Абхазия – это автономная республика", - добавил он.В 1927 году Грузия добилась, чтобы Абхазия приняла новую Конституцию с учетом договорных отношений."Самое интересное, что в Грузии долгое время не знали об этом. Что в статье второй обозначено, что Грузия является федеративным государством, республикой. Впервые здесь появляется в качестве государственного языка абхазский, грузинский и русский язык", - рассказал Лакоба.Автономизация Абхазии произошла 19 февраля 1931 года, Абхазия была переименована в Абхазскую ССР и включена в состав Грузинской ССР."Конечно, очень много было неоднозначного, до сих пор многие проблемы не выяснены, но самое главное, что в начале 30-х годов очень многое было сделано в Абхазии и в области экономики, культуры, науки", - добавил историк.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210304/Vek-revolyutsii-ustanovlenie-Sovetskoy-vlasti-v-Abkhazii-1031946475.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/Vopreki-vole-naroda-kak-Abkhazskaya-SSR-stala-avtonomiey-v-sostave-Gruzii-1029485654.html

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