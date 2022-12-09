https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/odobrena-bolshaya-chast-zayavleniy-o-vyplatakh-zhitelyam-sgorevshego-doma-v-gagre-1043049682.html

Одобрена большая часть заявлений о выплатах жителям сгоревшего дома в Гагре

Одобрена большая часть заявлений о выплатах жителям сгоревшего дома в Гагре

На приобретение жилья и улучшение жилищных условий семьям, проживавшим в сгоревшем доме №35 на улице Демерджипа в Гагре, выделили пять миллионов рублей из... 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T17:48+0300

2022-12-09T17:48+0300

2022-12-09T18:58+0300

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Комиссия уже одобрила семь из 11 заявлений от жителей сгоревшего многоквартирного дома в Гагре, рассказала Sputnik замглавы гагрской районной администрации Хана Гунба."Дело в том, что у заявителя есть некая собранная сумма, и он готов добавить ее к тем деньгам, которые выделяет администрация. Также по просьбе матери-одиночки с двумя детьми мы приобрели жилую двухкомнатную квартиру в поселке Бзыбпта стоимостью 950 тысяч рублей. По программе на покупку жилья предусмотрено до 700 тысяч рублей, но, так как у матери-одиночки нет возможности самостоятельно делать ремонт, мы подобрали ей квартиру с уже готовым ремонтом", – объяснила Гунба.Среди обратившихся к властям была пенсионерка, которая решила переехать к дочери в село Псахара. На улучшение жилищных условий она запросила 500 тысяч рублей. Таким образом, минимальной выплатой стала сумма в полмиллиона рублей, максимальной – 950 тысяч рублей.У одной из семей, чья квартира сгорела при пожаре, был земельный участок в селе Алахадзы. Они обратились в администрацию с просьбой выделить им 700 тысяч рублей на строительство дома в том месте.Хана Гунба также уточнила, что изначально речь шла о 12 семьях, которые жили в сгоревшем доме, но позже комиссия установила, что их было 11. Она пояснила, что одна большая семья занимала квартиру и две комнаты соседней квартиры с согласия владельца, который там не проживал. После пожара семья, с учетом занимаемой площади, запросила две квартиры, но удовлетворить такой запрос власти не могли. По итогу они выделили им деньги на одну квартиру, а также предоставили компенсацию владельцу другой, которую они занимали.Она добавила, что решением вопроса о компенсации еще четырем семьям местные власти планируют заняться в 2023 году.Пожар в ветхом многоквартирном доме на улице Демерджипа в Гагре вспыхнул 26 апреля 2022 года. Первые несколько недель погорельцы проживали в отелях и санаториях. Позже их переселили в один большой съемный дом, аренда которого оплачена из бюджета района до мая 2023 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190211/barak-v-gagre-1026572328.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/mchs-soobschilo-podrobnosti-pozhara-v-mnogokvartirnom-dome-v-gagre-1038826611.html

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