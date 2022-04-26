https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/mchs-soobschilo-podrobnosti-pozhara-v-mnogokvartirnom-dome-v-gagre-1038826611.html

МЧС сообщило подробности пожара в многоквартирном доме в Гагре

МЧС сообщило подробности пожара в многоквартирном доме в Гагре

Сигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Демерджипа в Гагре поступил в МЧС Абхазии в 12:35 во вторник, 26 апреля. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T18:20+0300

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Пожар в многоквартирном доме в Гагре к 15:00 вторника потушить не удалось, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.В пресс-службе МЧС также уточнили, что спасатели помогли спасти часть имущества жильцов дома, но тушение пламени осложняет то, что здание деревянное. Пожарные следят за тем, чтобы огонь не перекинулся на другие близлежащие постройки.По мнению Златы Симоновой, проживавшей в доме, причиной возгорания могло стать короткое замыкание - за день до происшествия напряжение в сети сильно скакало и доходило до 250 вольт.Многоквартирный барак был построен в 1930-х годах, в нем проживало более 20 человек. Он находился на балансе Республиканского реабилитационного центра Минздрава Абхазии, и пару лет назад был признан аварийным и опасным для проживания. Жители дома ждали решения вопроса и не раз обращались к руководству страны с просьбами о помощи, но результата не было. Сейчас они пребывают в замешательстве - многим из них больше некуда идти.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/mnogokvartirnyy-dom-sgorel-v-gagre-1038821985.html

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