https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/pomoschnik-ministra-oborony-abkhazii-byl-zaderzhan-za-khranenie-oruzhiya-1043054725.html

Помощник министра обороны Абхазии был задержан за хранение оружия

Помощник министра обороны Абхазии был задержан за хранение оружия

По месту жительства подозреваемого были обнаружены пистолет и патроны к нему, которые он приобрел при невыясненных обстоятельствах. 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T22:07+0300

2022-12-09T22:07+0300

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Помощник министра обороны Абхазии по международному военному сотрудничеству Александр Ачба был задержан за незаконное хранение оружия, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики. Ведомство сообщает, что по месту жительства Ачба хранил пистолет модели "М57" и 22 патрона к нему, которые приобрел в неустановленное следствием время, в неустановленном месте и при невыясненных обстоятельствах. Они были обнаружены сотрудниками СГБ в ходе обыска 28 октября и изъяты.В отношении Александра Ачба военная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело. Свою вину подозреваемый не признал, в настоящее время он содержится в СИЗО СГБ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220819/zakonnoe-priobretenie-i-vladenie-kak-v-abkhazii-zaregistrirovat-oruzhie-1041019878.html

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