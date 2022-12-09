https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-10-i-11-dekabrya-1043045678.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 10 и 11 декабря

Погоду черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять сибирский антициклон с холодными массами воздуха. 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T17:14+0300

2022-12-09T17:14+0300

2022-12-09T17:14+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. В выходные дни, 10 и 11 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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