https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tri-ustanovki-ukrainskoy-rszo-grad-v-dnr-1043052817.html

Российские войска уничтожили три установки украинской РСЗО "Град" в ДНР

Российские войска уничтожили три установки украинской РСЗО "Град" в ДНР

Также в в ходе контрбатарейной борьбы в Запорожской области были уничтожены шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня - американских "MLRS" и... 09.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-09T19:22+0300

2022-12-09T19:22+0300

2022-12-09T19:22+0300

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Российские войска уничтожили три установки реактивной системы залпового огня "Град" в районе населенного пункта Красный Лиман в ДНР, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, в районе населенного пункта Дружба в ДНР была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а в в районе населенного пункта Золочев в Харьковской области - пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У". Сообщается также, что в районе Северска в ДНР была уничтожена РСЗО "Ураган", а в населенном пункте Кривая Лука склад боеприпасов ВСУ. Средства ПВО России сбили за сутки три реактивных снаряда системы залпового огня "HIMARS".Минобороны сообщает, что на Купянском направлении в районах Синьковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Всего уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.На Красно-Лиманском направлении были отражены контратаки ВСУ, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре пикапа.На Донецком направлении российские солдаты за сутки уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа, на Южно-Донецком - отразили атаку трех усиленных взводов в направлении Владимировки и Павловки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области. Потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 80 военнослужащих убитыми и раненными.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/svo-znachimye-rezultaty-dlya-rossii-i-mira-1043041960.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221208/rossiyskie-voyska-unichtozhili-bolee-90-polskikh-naemnikov-v-kharkovskoy-oblasti-1043036710.html

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