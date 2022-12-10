https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/dve-pozharno-spasatelnye-stantsii-zapustyat-v-gagrskom-rayone-1043055260.html

Две пожарно-спасательные станции запустят в Гагрском районе

Две пожарно-спасательные станции запустят в Гагрском районе

На строительство нового здания пожарно-спасательной части в поселке Цандрыпш и ремонт пожарно-спасательной части в Гагре в общей сложности выделено около 25... 10.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-10T08:55+0300

2022-12-10T08:55+0300

2022-12-10T11:01+0300

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СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Две пожарно-спасательные станции запустят в Гагрском районе, сообщил корреспонденту Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Давид Бганба.Он уточнил, что в первой половине 2023 года завершится строительство нового здания пожарно-спасательной части в центре поселка Цандриш, рассчитанного на размещение двух единиц спецтехники и 14 человек личного состава в сутки."Новое место расположено по улице Лакоба и оно было выбрано с учетом того, чтобы спасатели могли в кратчайшее время добраться до любой точки поселка в случае тревоги. Это одноэтажное здание с двумя боксами для спецтехники, с комнатой отдыха, санузлом, столовой, учебным классом для подготовки и улучшения работы личного состава, кабинетами начальника караула, начальника части, диспетчерская и комната отдыха диспетчера, складское помещение", - отметил Бганба.По словам Давида Бганба, сегодня на дежурство заступает три сотрудника пожарно-спасательной части и задействована одна спецтехника. Руководство ведомства намерено в будущем поэтапно увеличить количество пожарных-спасателей, заступающих на дежурство, до 12 человек.В начале декабря 2022 года также начался ремонт здания пожарно-спасательной части в Гагре, которое расположено вблизи крепости Абаата на улице Ардзинба, 17. Как отметил Бганба, это здание было построено в начале ХХ века для размещения пожарной охраны и относится к историко-культурному наследию Абхазии.Оно перестало функционировать в 1998 году из-за нехватки средств на содержание объекта. Сотрудников перевели в здание пожарно-спасательной части на Сухумском шоссе, дом 4.Здание ремонтируется из средств республиканского бюджета. Выделено 10 миллионов рублей. Точная дата завершения работ пока не определена.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/lev-kvitsiniya-otchitalsya-o-deyatelnosti-mchs-za-devyat-mesyatsev-2022-goda-1042135597.html

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