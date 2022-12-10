https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/festival-khibla-gerzmava-priglashaet-proydet-v-moskve-1043057910.html

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает.." пройдет в Москве

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает.." пройдет в Москве

Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" основан известной на весь мир абхазской оперной певицей, народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава в 2001 году... 10.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-10T16:20+0300

2022-12-10T16:20+0300

2022-12-10T16:20+0300

в абхазии

фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

хибла герзмава

культура

абхазия

москва

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает.." пройдет 12 декабря в Большом зале Московской консерватории и завершит серию концертов, начавшихся в Сухуме и Пицунде в августа.Концерт пройдет в сопровождении оркестра Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, дирижер — народный артист России маэстро Феликс Коробов.Юбилейный XX Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." проходил в Абхазии 26 и 28 августа. Концерты состоялись в двух городах - в Сухуме и Пицунде.Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" основан известной на весь мир абхазской оперной певицей, народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава в 2001 году в Абхазии. C 2014 года фестиваль расширил свои границы и проходил в Москве в Большом Зале Консерватории, на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, а также в Вене в золотом зале Мюзикферайн, в Карнеги-холл, в швейцарском городе Санкт-Мориц, Латвии, Великобритании, Италии, США.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/festival-khibla-gerzmava-priglashaet-zavershilsya-kontsertom-v-pitsunde-1041203640.html

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