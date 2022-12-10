https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/mid-rossii-zhenevskie-diskussii-vnov-postavleny-na-pauzu-1043059329.html

МИД России: Женевские дискуссии вновь поставлены на паузу

МИД России: Женевские дискуссии вновь поставлены на паузу

56-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся после девятимесячного перерыва 5 октября. 10.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Сопредседатели от ООН, ОБСЕ и Евросоюза вместо того, чтобы объявить дату следующего раунда Женевских дискуссий, решили вновь поставить их на паузу до февраля 2023 года. Об этом в интервью ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар. "Причем как в начале текущего года, так и теперь сопредседатели принимали эти решения кулуарно, без консультаций со всеми участниками. И это при том, что большинство национальных делегаций, включая российскую, были готовы собраться на очередные встречи, в том числе в конце текущего года, о чем организаторам было хорошо известно. В итоге в 2022 году состоялся лишь один раунд вместо обычных четырех", - отметил он. Гончар подчеркнул, что востребованность Женевских дискуссий в меняющейся геополитической обстановке только возрастает. По его мнению, становится очевидной императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии. Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями переговоров выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при участии России и США.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221109/mid-abkhazii-prinyal-sopredsedateley-zhenevskikh-diskussiy-1042554584.html

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