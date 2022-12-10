https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/nedosyagaemaya-stolitsa-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-noyabr-1043055436.html

Недосягаемая столица: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь

Недосягаемая столица: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь

Согласно данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции составили 8540 протоколов за различные нарушения ПДД в ноябре 2022 года. 10.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-10T09:45+0300

2022-12-10T09:45+0300

2022-12-10T09:45+0300

в абхазии

гаи

мвд абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102824/21/1028242102_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_422c227858d2561911e0588f31899fc2.jpg

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Очередной рекорд по количеству штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения был установлен в Абхазии в ноябре – 747 протоколов за 30 дней. Максимальный показатель был зафиксирован прошлым августом, когда сотрудники ГАИ составили 680 аналогичных документов.Столица Абхазии вновь впереди всей республики. Второй месяц подряд Сухум уходит в отрыв по выписанным штрафам за езду подшофе, оставив далеко позади остальные города и районы страны. Если в октябре инспекторы ГАИ наказали 221 автолюбителя, то в ноябре их число увеличилось до 252. В каждой декаде ноября Сухум "набирал" в два, а то в три раза больше "писем счастья" в сравнении с постоянными "конкурентами" - Гагрой и Гудаутой.Замыкают наш "пьяный" рейтинг, по традиции, Сухумский, Галский и Ткуарчалский районы. Там относительно спокойно в контексте нетрезвого вождения, но при этом необходимо учесть, что численность населения в восточной части страны существенно меньше западной.В возрастной категории нарушителей в ноябре произошли некоторые изменения. Лидеры октября – подвыпившие водители в возрасте от 30 до 35 лет уступили тем, кому от 35 до 40 лет. Разница между ними составила шесть протоколов. Третью позицию удалось удержать "весельчакам" в возрасте от 40 до 45 лет.Несовершеннолетних нетрезвых нарушителей нет уже около полугода, что не может не радовать. Представительницам прекрасной половины человечества тоже не чужды простые жизненные "радости". Восемь девушек в ноябре не смогли добраться до пункта назначения без дополнительных затрат в виде штрафов в размере 12-ти тысяч рублей за нетрезвое управление транспортом. Четверо из них были из Гагрского района, по одной из Сухума, Сухумского района и Москвы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/sukhum-otlichilsya-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-oktyabr-1042664505.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гаи, мвд абхазии, абхазия