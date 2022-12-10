https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/popravki-vneseny-v-byudzhet-sukhuma-na-2022-god-1043056657.html
Поправки внесены в бюджет Сухума на 2022 год
Поправки внесены в бюджет Сухума на 2022 год
В 2022 году бюджет столицы был принят в размере 1,22 миллиарда рублей. 10.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-10T13:05+0300
2022-12-10T13:05+0300
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. В бюджет Сухума на 2022 год внесены поправки, сообщается на сайте Сухумского горсобрания.Благодаря профициту по предложению главы города Беслана Эшба было принято решение: По словам начальника Управления финансов администрации Алхаса Лагвилава, детские сады посещают 2100 детей, из них стабильно – 1500. Из-за того, что в течение года продукты подорожали на 37%, на питание одного ребенка в день тратится 160 рублей, а в начале года тратилось 105 рублей. Кроме того, по словам главы столицы, в следующем году в Собрание ежеквартально будут поступать отчеты о проделанной работе от руководителей департаментов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/beslan-eshba-byudzhet-sukhuma-v-2022-godu-ispolnyaetsya-s-operezheniem-plana-1042824838.html
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сухум, администрация города сухум, абхазия
сухум, администрация города сухум, абхазия
Поправки внесены в бюджет Сухума на 2022 год
В 2022 году бюджет столицы был принят в размере 1,22 миллиарда рублей.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. В бюджет Сухума на 2022 год внесены поправки, сообщается на сайте Сухумского горсобрания.
За девять месяцев этого года в бюджет в виде подоходного налога поступило 500,3 млн руб при плане 400,4 млн руб, ожидаемое поступление за весь год - 600,5 млн руб.
Благодаря профициту по предложению главы города Беслана Эшба было принято решение:
увеличить расходы на питание детей в детских садах на 4,5 млн руб,
направить на ремонт кровли Центрального рынка и прилегающего к нему административного здания 15 млн руб.
По словам начальника Управления финансов администрации Алхаса Лагвилава, детские сады посещают 2100 детей, из них стабильно – 1500.
Из-за того, что в течение года продукты подорожали на 37%, на питание одного ребенка в день тратится 160 рублей, а в начале года тратилось 105 рублей.
Эшба пообещал в феврале отчитаться перед депутатами горсобрания об исполнении бюджета 2022 года.
Кроме того, по словам главы столицы, в следующем году в Собрание ежеквартально будут поступать отчеты о проделанной работе от руководителей департаментов.