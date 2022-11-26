https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/beslan-eshba-byudzhet-sukhuma-v-2022-godu-ispolnyaetsya-s-operezheniem-plana-1042824838.html

Беслан Эшба: бюджет Сухума в 2022 году исполняется с опережением плана

Беслан Эшба: бюджет Сухума в 2022 году исполняется с опережением плана

В 2022 году бюджет был принят в размере 1,22 миллиарда рублей. Перевыполнение в доходной части составляет более 183 миллионов при том, что расходная часть... 26.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-26T17:39+0300

2022-11-26T17:39+0300

2022-11-26T17:39+0300

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СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. За 10 месяцев 2022 года бюджет города Сухума выполнен на 115%, сообщил в интервью Абхазскому телевидению глава столицы Беслан Эшба.“Почему это происходит? Во-первых, это субсидирование нашего бюджета со стороны республиканских властей, которое составило 168 миллионов рублей, а также собственные доходы, которые перешли из остатков бюджета 2021 года. Они тоже были рассмотрены городским собранием. Мы вышли с инициативой, чтобы их распределить”, - пояснил Эшба.Значительную часть бюджета столицы направили на покупку спецтехники - дорожные и уборочные машины. Также часть средств потратили на завершение ранее начатых строительных работ.По словам Эшба, в 2023 году бюджет планируют увеличить до полутора миллиардов рублей. Основную долю собственных доходов город рассчитывает получить из налоговых платежей - спецналогов, налога на прибыль, акцизов и так далее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220806/administratsiya-sukhuma-priobrela-spetstekhniku-na-summu-okolo-40-millionov-rubley-1040767264.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220804/glava-sukhuma-otchitalsya-ob-ispolnenii-byudzheta-za-pervoe-polugodie-2022-goda-1040696275.html

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