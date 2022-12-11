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Игорь Адлейба победил на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге

Игорь Адлейба победил на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге

Победа Игоря Адлейба в Екатеринбурге стала в его карьере 14 по счету на профессиональном боксерском ринге. 11.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Игорь Адлейба одержал досрочную победу над соперником из Узбекистана Сардором Музаффаровым на вечере профессионального бокса от "RCC Boxing promotion" в Екатеринбурге в воскресенье 11 декабря.В первые три минуты поединка соперники бились аккуратно и в большей степени изучали тактику друг друга. Адлейба старался держать Музаффарова на расстоянии вытянутой руки и не давал ему приблизиться. При этом боксер из Сухума не упускал возможности нанести крепкие удары в голову и торс оппонента.Комментаторы боя на канале "Матч!ТВ. Боец" оценили хорошую подготовку Адлейба и констатировали сложность ситуации, в которой оказался его соперник.Во втором раунде спортсмены стали активнее проявлять свои умения и обменялись несколькими крепкими ударами, но преимущество было на стороне Адлейба. После ряда удачных для него атак раунд завершился, после чего объявили решение тренеров Музаффарова об отказе вести бой дальше.Уроженец Сухума Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт). Он провел 14 боев на профессиональном ринге, одержал 12 побед и две ничьи.

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