Международный турнир по футболу "APSNY OPEN 2022" завершился в Сухуме
© SputnikЗавершился международный детский турнир по футболу
© Sputnik
В Международном турнире по футболу "APSNY OPEN 2022" участвовало 23 команды из Абхазии и России.
СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Международный турнир по футболу "APSNY OPEN 2022" завершился в Сухуме в воскресенье, 11 декабря, сообщил корреспонденту Sputnik представитель Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа.
Он отметил, что в турнире приняло участие 23 команды, 12 из которых из России и 11 из Абхазии. Спортсмены двух возрастных категорий – 2010 и 2011 годов рождения.
Среди команд 2011 года в финале встретились футбольные клубы "Чайка" из Ростовской области и "Академия Рамзана" из Грозного. Обладателем кубка победителя стали ростовчане. Третьими стали игроки команды "Зенит", филиал которого расположен в Абхазии.
© SputnikЗавершился международный детский турнир по футболу
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© Sputnik
Завершился международный детский турнир по футболу
© SputnikЗавершился международный детский турнир по футболу
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Завершился международный детский турнир по футболу
© SputnikЗавершился международный детский турнир по футболу
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Завершился международный детский турнир по футболу
© SputnikЗавершился международный детский турнир по футболу
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Завершился международный детский турнир по футболу
© SputnikЗавершился международный детский турнир по футболу
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Завершился международный детский турнир по футболу
© SputnikЗавершился международный детский турнир по футболу
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© Sputnik
Завершился международный детский турнир по футболу
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© Sputnik
Завершился международный детский турнир по футболу
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© Sputnik
Завершился международный детский турнир по футболу
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© Sputnik
Завершился международный детский турнир по футболу
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© Sputnik
Завершился международный детский турнир по футболу
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© Sputnik
Завершился международный детский турнир по футболу
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© Sputnik
Завершился международный детский турнир по футболу
Золото среди игроков 2010 года рождения завоевал клуб "Алания – 1", обыгравшие в финале соперников из "Алания – 2". Бронза досталась столичной команде "Динамо" Сухум.
"Атмосфера царила очень дружная, праздничная. Довольны остались и тренеры, и сами дети. Также вручили награды по двух возрастным категориям "лучшим игрокам", "лучшим вратарям", "лучшим защитникам и полузащитникам", "лучшим игрокам турнира" и "лучшим бомбардирам". Турнир прошел на хорошем уровне благодаря Федерации футбола Абхазии. Было немало болельщиков", - рассказал Логуа.
Он добавил, что в награждении команд приняла участие группа депутатов Парламента Абхазии во главе со спикером Лашей Ашуба.
Логуа отметил, что Федерация футбола Абхазии планирует сделать турнир ежегодным.