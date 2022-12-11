https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/mezhdunarodnyy-turnir-po-volnoy-borbe-proshel-v-novom-afone-1043066811.html

Международный турнир по вольной борьбе прошел в Новом Афоне

Международный турнир по вольной борьбе прошел в Новом Афоне

ХХ международный турнир по вольной борьбе в Новом Афоне был приурочен к десятилетию со дня основания спортивного клуба "Абаза". 11.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Посвященный десятилетию со дня основания спортивного клуба "Абаза" ХХ международный турнир по вольной борьбе прошел в Новом Афоне в воскресенье, 11 декабря, рассказал Sputnik тренер молодежной сборной Абхазии по вольной борьбе Игорь Берая.Он уточнил, что в соревнованиях приняли участие около 130 спортсменов из Абхазии, Кабардино-Балкарской Республики, Иванова, Москвы, Калининграда и Сочи. Среди них были чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы и России.Первое место по количеству завоеванных медалей заняли спортсмены из Гудауты, второе место за спортсменами из Сухума, третью позицию заняли калининградцы.ХХ международный турнир по вольной борьбе на призы мастера спорта СССР, президента клуба "Абаза" и руководителя Всемирного абхазо-абазинский конгресса Муссы Экзекова был приурочен к десятилетию со дня основания спортивного клуба "Абаза".

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/abkhazskie-sportsmeny-zanyali-prizovye-mesta-na-sorevnovaniyakh-po-volnoy-borbe-v-sochi-1042306008.html

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