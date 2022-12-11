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Международный турнир по вольной борьбе прошел в Новом Афоне
Международный турнир по вольной борьбе прошел в Новом Афоне
ХХ международный турнир по вольной борьбе в Новом Афоне был приурочен к десятилетию со дня основания спортивного клуба "Абаза". 11.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-11T19:00+0300
2022-12-11T19:00+0300
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СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Посвященный десятилетию со дня основания спортивного клуба "Абаза" ХХ международный турнир по вольной борьбе прошел в Новом Афоне в воскресенье, 11 декабря, рассказал Sputnik тренер молодежной сборной Абхазии по вольной борьбе Игорь Берая.Он уточнил, что в соревнованиях приняли участие около 130 спортсменов из Абхазии, Кабардино-Балкарской Республики, Иванова, Москвы, Калининграда и Сочи. Среди них были чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы и России.Первое место по количеству завоеванных медалей заняли спортсмены из Гудауты, второе место за спортсменами из Сухума, третью позицию заняли калининградцы.ХХ международный турнир по вольной борьбе на призы мастера спорта СССР, президента клуба "Абаза" и руководителя Всемирного абхазо-абазинский конгресса Муссы Экзекова был приурочен к десятилетию со дня основания спортивного клуба "Абаза".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/abkhazskie-sportsmeny-zanyali-prizovye-mesta-na-sorevnovaniyakh-po-volnoy-borbe-v-sochi-1042306008.html
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спорт, борьба, спортивная абхазия, абхазия, новый афон
Международный турнир по вольной борьбе прошел в Новом Афоне
ХХ международный турнир по вольной борьбе в Новом Афоне был приурочен к десятилетию со дня основания спортивного клуба "Абаза".
СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Посвященный десятилетию со дня основания спортивного клуба "Абаза" ХХ международный турнир по вольной борьбе прошел в Новом Афоне в воскресенье, 11 декабря, рассказал Sputnik тренер молодежной сборной Абхазии по вольной борьбе Игорь Берая.
Он уточнил, что в соревнованиях приняли участие около 130 спортсменов из Абхазии, Кабардино-Балкарской Республики, Иванова, Москвы, Калининграда и Сочи. Среди них были чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы и России.
Первое место по количеству завоеванных медалей заняли спортсмены из Гудауты, второе место за спортсменами из Сухума, третью позицию заняли калининградцы.
"Турнир проходил два дня. Все было на высшем уровне. Атмосфера была, как и должно быть на любых соревнованиях, борцовская, азартная. Было много радости и восторга. Не обошлось, конечно же, без разочарований. Это спорт и это нормально", - отметил Берая.
ХХ международный турнир по вольной борьбе на призы мастера спорта СССР, президента клуба "Абаза" и руководителя Всемирного абхазо-абазинский конгресса Муссы Экзекова был приурочен к десятилетию со дня основания спортивного клуба "Абаза".