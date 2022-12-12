https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/apsny-oyl-vydelila-sotsialnye-karty-soroka-sukhumskim-semyam-1043081231.html
"Апсны-Ойл" выделила социальные карты сорока сухумским семьям
"Апсны-Ойл" выделила социальные карты сорока сухумским семьям
Список семей, которым положены льготы при покупке топлива, составлялся "Апсны-Ойл" совместно с отделом социального обеспечения Сухума. 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T13:09+0300
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СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Топливная компания "Апсны-Ойл" выделила 40 социальных карт многодетным семьям, проживающим в столице, сообщает пресс-служба администрации Сухума. "40 социальных карт будут переданы сорока семьям, и для них это будет ощутимая помощь. Благодарим и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", – сказал глава администрации города Беслан Эшба на встрече с директором "Апсны-Ойл" Олегом Лакоба.По словам Лакоба, пока компания охватила семьи, в которых есть шесть и более детей, но в дальнейшем программа будет развиваться и расширяться. "Я надеюсь, что остальные участники топливного рынка поддержат нашу инициативу. Это было бы правильно", – сказал он и пояснил, что в Абхазии пока работает три станции "Подорожник", а сама компания занимает 6-10% топливного рынка республики.Социальный проект проводится компанией "Апсны-Ойл" совместно с Министерством труда и социального обеспечения республики. В рамках программы было отобрано 150 семей из Очамчырского и Гудаутского районов, городов Ткуарчала и Сухума. Критериями стало количество детей в семье и наличие машины.Благодаря социальным картам члены семей смогут приобретать топливо на АЗС "Подорожник" в рамках лимита по цене значительно ниже той, что указана на стеле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221117/toplivo-dlya-mnogodetnykh-semey-kak-v-abkhazii-realizuyut-sotsialnyy-proekt-1042652808.html
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абхазия, новости, сухум
"Апсны-Ойл" выделила социальные карты сорока сухумским семьям
13:09 12.12.2022 (обновлено: 14:31 12.12.2022)
Список семей, которым положены льготы при покупке топлива, составлялся "Апсны-Ойл" совместно с отделом социального обеспечения Сухума.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik.
Топливная компания "Апсны-Ойл" выделила 40 социальных карт многодетным семьям, проживающим в столице, сообщает
пресс-служба администрации Сухума.
Карты предоставляют держателям право купить по себестоимости 150 литров бензина марки АИ-92 в месяц на заправках "Подорожник".
"40 социальных карт будут переданы сорока семьям, и для них это будет ощутимая помощь. Благодарим и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", – сказал глава администрации города Беслан Эшба на встрече с директором "Апсны-Ойл" Олегом Лакоба.
По словам Лакоба, пока компания охватила семьи, в которых есть шесть и более детей, но в дальнейшем программа будет развиваться и расширяться.
"Я надеюсь, что остальные участники топливного рынка поддержат нашу инициативу. Это было бы правильно", – сказал он и пояснил, что в Абхазии пока работает три станции "Подорожник", а сама компания занимает 6-10% топливного рынка республики.
Социальный проект проводится компанией "Апсны-Ойл" совместно с Министерством труда и социального обеспечения республики. В рамках программы было отобрано 150 семей из Очамчырского и Гудаутского районов, городов Ткуарчала и Сухума. Критериями стало количество детей в семье и наличие машины.
Благодаря социальным картам члены семей смогут приобретать топливо на АЗС "Подорожник" в рамках лимита по цене значительно ниже той, что указана на стеле.