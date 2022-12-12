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Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем Конституции России
Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем Конституции России
День Конституции России – ежегодный праздник, который отмечается 12 декабря, в день, когда основной закон государства был принят всеобщим голосованием. 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T12:27+0300
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СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем Конституции России, сообщает пресс-служба главы государства. Президент выразил уверенность в том, что абхазо-российские взаимоотношения, основанные на дружбе и взаимоуважении, будут укрепляться во благо обоих народов, и пожелал россиянам мира, благополучия и процветания.С важным праздником своих российских коллег Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина, а также посла России в Абхазии Михаила Шургалина поздравил и спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба. В поздравлениях отмечается важная роль Конституции в определении основных векторов развития российского государства и выражается надежда на то, что дальнейшее укрепление абхазо-российского межпарламентского сотрудничества будет способствовать наращиванию отношений между государствами в интересах народов Абхазии и России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221126/aslan-bzhaniya-pozdravil-grazhdan-abkhazii-s-dnem-konstitutsii-1042819858.html
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абхазия, новости, аслан бжания, владимир путин, лаша ашуба
Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем Конституции России
12:27 12.12.2022 (обновлено: 12:39 12.12.2022)
День Конституции России – ежегодный праздник, который отмечается 12 декабря, в день, когда основной закон государства был принят всеобщим голосованием.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем Конституции России, сообщает
пресс-служба главы государства.
"У Конституции России богатая история, она перенесла глубокие изменения, отражая особенности каждой эпохи развития государства, подстраиваясь под нужды и цели страны, народа", - говорится в сообщении.
Президент выразил уверенность в том, что абхазо-российские взаимоотношения, основанные на дружбе и взаимоуважении, будут укрепляться во благо обоих народов, и пожелал россиянам мира, благополучия и процветания.
С важным праздником своих российских коллег Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина, а также посла России в Абхазии Михаила Шургалина поздравил и спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба.
В поздравлениях отмечается важная роль Конституции в определении основных векторов развития российского государства и выражается надежда на то, что дальнейшее укрепление абхазо-российского межпарламентского сотрудничества будет способствовать наращиванию отношений между государствами в интересах народов Абхазии и России.