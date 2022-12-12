https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/aslan-bzhaniya-vruchil-orden-akhdz-apsha-i-stepeni-sokratu-dzhindzholiya-1043089691.html

Аслан Бжания вручил орден "Ахьдз-Апша" I степени Сократу Джинджолия

Аслан Бжания вручил орден "Ахьдз-Апша" I степени Сократу Джинджолия

Указ о награждении Сократа Джинджолия орденом "Ахьдз-Апша" I степени за весомый вклад в национально-освободительное движение и становление абхазской... 12.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-12T16:56+0300

2022-12-12T16:56+0300

2022-12-12T17:06+0300

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"ахьдз-апша" i степени

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СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания лично вручил Сократу Джинджолия орден "Ахьдз-Апша" I степени. Джинджолия отметил, что относит эту награду не только к своим заслугам, но и к заслугам тех, с кем он работал во время и после Отечественной войны народа Абхазии."В первые годы после созыва нашего Парламента, в годы войны и после войны, нам пришлось пройти через многое. Самое главное, на чем основывается наша государственность, наше сегодняшнее бытие на земле – это люди, которые подняли оружие в защиту нашей страны, нашего народа, многие из которых погибли. Мы всегда вспоминаем и будем помнить каждого поименно, потому что благодаря их мужеству и самоотверженности сегодня существует жизнь на нашей земле. Мы должны сделать все, чтобы память их не была омрачена, чтобы та Абхазия, ради которой они отдали жизни, была построена, независимая и процветающая", – сказал он.Сократ Джинджолия был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени за весомый вклад в национально-освободительное движение и становление абхазской государственности. Кроме того, в подарок глава государства вручил Джинджолия белый башлык. В 1992 году Сократ Джинджолия стал зампредседателя Верховного Совета Абхазии, в 1993 году был назначен премьер-министром и министром иностранных дел Абхазии, возглавлял официальную делегацию Абхазии на переговорах в Женеве. С 1994 по 2002 годы был спикером Народного Собрания республики. Сократ Джинджолия – член Общественной палаты со дня ее образования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/vysshaya-nagrada-kogo-i-kak-otmechayut-ordenom-akhdz-apsha-v-abkhazii-1037213673.html

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