https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/aslan-bzhaniya-vruchil-orden-akhdz-apsha-i-stepeni-sokratu-dzhindzholiya-1043089691.html
Аслан Бжания вручил орден "Ахьдз-Апша" I степени Сократу Джинджолия
Аслан Бжания вручил орден "Ахьдз-Апша" I степени Сократу Джинджолия
Указ о награждении Сократа Джинджолия орденом "Ахьдз-Апша" I степени за весомый вклад в национально-освободительное движение и становление абхазской... 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T16:56+0300
2022-12-12T16:56+0300
2022-12-12T17:06+0300
в абхазии
абхазия
новости
аслан бжания
"ахьдз-апша" i степени
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0c/1043087871_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_69c9d7f61811ca86f1eef3cb9b5ebfd2.jpg
СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания лично вручил Сократу Джинджолия орден "Ахьдз-Апша" I степени. Джинджолия отметил, что относит эту награду не только к своим заслугам, но и к заслугам тех, с кем он работал во время и после Отечественной войны народа Абхазии."В первые годы после созыва нашего Парламента, в годы войны и после войны, нам пришлось пройти через многое. Самое главное, на чем основывается наша государственность, наше сегодняшнее бытие на земле – это люди, которые подняли оружие в защиту нашей страны, нашего народа, многие из которых погибли. Мы всегда вспоминаем и будем помнить каждого поименно, потому что благодаря их мужеству и самоотверженности сегодня существует жизнь на нашей земле. Мы должны сделать все, чтобы память их не была омрачена, чтобы та Абхазия, ради которой они отдали жизни, была построена, независимая и процветающая", – сказал он.Сократ Джинджолия был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени за весомый вклад в национально-освободительное движение и становление абхазской государственности. Кроме того, в подарок глава государства вручил Джинджолия белый башлык. В 1992 году Сократ Джинджолия стал зампредседателя Верховного Совета Абхазии, в 1993 году был назначен премьер-министром и министром иностранных дел Абхазии, возглавлял официальную делегацию Абхазии на переговорах в Женеве. С 1994 по 2002 годы был спикером Народного Собрания республики. Сократ Джинджолия – член Общественной палаты со дня ее образования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/vysshaya-nagrada-kogo-i-kak-otmechayut-ordenom-akhdz-apsha-v-abkhazii-1037213673.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0c/1043087871_52:0:1492:1080_1920x0_80_0_0_af791d9cd983c83358224014ebb487f1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, аслан бжания, "ахьдз-апша" i степени
абхазия, новости, аслан бжания, "ахьдз-апша" i степени
Аслан Бжания вручил орден "Ахьдз-Апша" I степени Сократу Джинджолия
16:56 12.12.2022 (обновлено: 17:06 12.12.2022)
Указ о награждении Сократа Джинджолия орденом "Ахьдз-Апша" I степени за весомый вклад в национально-освободительное движение и становление абхазской государственности был подписан главой государства 11 декабря.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания лично вручил Сократу Джинджолия орден "Ахьдз-Апша" I степени.
Глава государства отметил большой вклад Джинджолия в становление абхазского государства и подчеркнул, что его усилия высоко ценит как руководство страны, так и население республики.
Джинджолия отметил, что относит эту награду не только к своим заслугам, но и к заслугам тех, с кем он работал во время и после Отечественной войны народа Абхазии.
"В первые годы после созыва нашего Парламента, в годы войны и после войны, нам пришлось пройти через многое. Самое главное, на чем основывается наша государственность, наше сегодняшнее бытие на земле – это люди, которые подняли оружие в защиту нашей страны, нашего народа, многие из которых погибли. Мы всегда вспоминаем и будем помнить каждого поименно, потому что благодаря их мужеству и самоотверженности сегодня существует жизнь на нашей земле. Мы должны сделать все, чтобы память их не была омрачена, чтобы та Абхазия, ради которой они отдали жизни, была построена, независимая и процветающая", – сказал он.
Сократ Джинджолия был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени за весомый вклад в национально-освободительное движение и становление абхазской государственности. Кроме того, в подарок глава государства вручил Джинджолия белый башлык.
В 1992 году Сократ Джинджолия стал зампредседателя Верховного Совета Абхазии, в 1993 году был назначен премьер-министром и министром иностранных дел Абхазии, возглавлял официальную делегацию Абхазии на переговорах в Женеве. С 1994 по 2002 годы был спикером Народного Собрания республики. Сократ Джинджолия – член Общественной палаты со дня ее образования.