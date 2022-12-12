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Частный дом сгорел в селе Псху
Частный дом сгорел в селе Псху
В результате пожара дом выгорел полностью, пожилого хозяина дома удалось спасти. 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T11:19+0300
2022-12-12T11:19+0300
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СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Частный деревянный дом сгорел в селе Псху Сухумского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Ведомство сообщает, что пожар случился недалеко от поста пограничного отряда СГБ Абхазии. Пограничники успели вывести 94-летнего хозяина из горящего дома до прибытия пожарных.Позже спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/odobrena-bolshaya-chast-zayavleniy-o-vyplatakh-zhitelyam-sgorevshego-doma-v-gagre-1043049682.html
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абхазия, новости, пожар
Частный дом сгорел в селе Псху
11:19 12.12.2022 (обновлено: 11:42 12.12.2022)
В результате пожара дом выгорел полностью, пожилого хозяина дома удалось спасти.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Частный деревянный дом сгорел в селе Псху Сухумского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Ведомство сообщает, что пожар случился недалеко от поста пограничного отряда СГБ Абхазии. Пограничники успели вывести 94-летнего хозяина из горящего дома до прибытия пожарных.
Позже спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.