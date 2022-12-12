https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/chastnyy-dom-sgorel-v-sele-pskhu-1043078092.html

Частный дом сгорел в селе Псху

Частный дом сгорел в селе Псху

В результате пожара дом выгорел полностью, пожилого хозяина дома удалось спасти. 12.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Частный деревянный дом сгорел в селе Псху Сухумского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Ведомство сообщает, что пожар случился недалеко от поста пограничного отряда СГБ Абхазии. Пограничники успели вывести 94-летнего хозяина из горящего дома до прибытия пожарных.Позже спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221209/odobrena-bolshaya-chast-zayavleniy-o-vyplatakh-zhitelyam-sgorevshego-doma-v-gagre-1043049682.html

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