https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/kitay-brosil-vyzov-shtatam-na-blizhnem-vostoke-1043076797.html

Китай бросил вызов Штатам на Ближнем Востоке

Китай бросил вызов Штатам на Ближнем Востоке

Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Саудовскую Аравию и принял участие в первом арабо-китайском саммите, на котором стороны заявили о готовности сотрудничать в... 12.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-12T11:59+0300

2022-12-12T11:59+0300

2022-12-12T11:59+0300

мнение

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колумнисты

китай

ближний восток

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Главным событием минувшей недели в дипломатическом мире стал визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию, пишет Давид Нармания для РИА Новости.Как минимум на этот раз обошлось без нравоучений и проповедей про демократию, а рукопожатие лидеров двух стран было демонстративно продолжительным — в отличие от летней поездки патриарха американской политики. Да и итогом турне президента США стало унизительное сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, которое едва не стоило демократам выборов.В Эр-Рияде Си Цзиньпин пробыл три дня — помимо двусторонних переговоров с Мухаммадом бин Салманом, он также встретился с лидерами стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и принял участие в арабо-китайском саммите.Почему все это важно для России?Подлинное значение визита еще предстоит осознать, однако ясно одно — Китай пришел на Ближний Восток всерьез и надолго. Безусловно, вся поездка проходила в рамках привычной стратегии Пекина "экономика прежде политики": стороны заключили многомиллионные соглашения в широком перечне сфер, Си Цзиньпин озвучил восемь инициатив, касающихся самых разных аспектов отношений арабского мира и Китая — от энергетической безопасности до молодежной политики. Однако визит также демонстрирует активизацию Пекина вне привычных Восточной и Юго-Восточной Азии.Одним из важнейших итогов стал призыв председателя Китая к арабским странам продавать нефть и газ на Шанхайской бирже за юани. И это уже весьма серьезный сигнал о намерении Пекина вступить в борьбу за дедолларизацию мировой экономики, на мельницу которой США сами активно льют воду антироссийскими санкциями.Другим знаковым моментом стало заявление сторон Саудовской Аравии и Китая о координации их программ "Видение 2030" и "Один пояс — один путь". И здесь интерес вызывает выступление Си Цзиньпина, который подчеркнул, что Пекин видит в Эр-Рияде надежного поставщика ресурсов. Отметим, что по итогам 2021 года именно Саудовская Аравия заняла первое место по импорту нефти в Китай. При этом программа "Видение 2030" предусматривает снижение доли доходов от торговли топливом. Иными словами, Поднебесная пытается открыто повлиять на планы своего ближневосточного партнера если не отказаться от этой затеи, то как минимум учитывать интересы Пекина. Пока что в ход идут пряники — стороны также договорились сотрудничать в сфере зеленой энергетики.Но, пожалуй, самый неожиданный момент этой поездки — заявление о совместных действиях в сфере обеспечения безопасности и стабильности. И это едва ли не первый случай, когда Китай — пусть и со свойственной ему осторожностью и неторопливостью — выступает с подобным предложением так далеко от собственных границ. Конечно, заменить США с их многомиллиардными поставками вооружений быстро не получится, да и речи об этом пока не идет, но на фоне осложнения отношений Эр-Рияда и Вашингтона заявление звучит особенно интересно.Вероятнее всего, на весь Ближневосточный регион визит окажет стабилизирующее влияние — слухи о готовящейся войне Ирана и Саудовской Аравии, которые еще недавно активно распространялись с подачи американцев, теперь окончательно развенчаны. В обеих странах слишком важную роль играют китайские капиталы, поэтому Тегеран едва ли захочет в открытую ответить Эр-Рияду за активную поддержку протестов в Иране.А вот глобальным игрокам стоит очень внимательно следить за действиями Пекина. Такая попытка выдавить американцев из региона, в первую очередь экономически, не может не радовать. Более того, все условия для достижения этой цели у Китая есть. Он не стремится навязывать свои ценности, а это особенно важно для арабских стран в свете всего того, что происходит с так называемой либеральной идеологией в США и Европе.В то же время Китай не пытается взвалить на себя роль жандарма, осознавая всю сложность этой затеи, благо пример позора США в Афганистане чрезвычайно убедителен. Однако трансформация экономического капитала Пекина в политический — вопрос времени.Для Москвы расширение влияния китайского партнера хорошо до тех пор, пока оно связано с ограничением роли Соединенных Штатов, но не с превращением арабского мира в его собственную бензоколонку.Конечно, экзистенциальные интересы России после успехов в Сирии на этом направлении не вызывают опасений: исламистский терроризм разбит благодаря победам над ИГ*, а значит, этот фактор не позволит внешним силам дестабилизировать ситуацию на Кавказе или в мусульманских регионах страны.Еще одним основанием для спокойствия служит стратегический характер визита — Китай строит планы даже не на историческое завтра, а скорее на послезавтра.* Террористическая организация, запрещенная в России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, китай, ближний восток