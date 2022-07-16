https://sputnik-abkhazia.ru/20220716/ssha-pytayutsya-vernutsya-na-blizhniy-vostok-1040296527.html

США пытаются вернуться на Ближний Восток

США пытаются вернуться на Ближний Восток

Уже много десятилетий США делают все возможное, чтобы Ближний Восток оставался исключительно их сферой влияния. 16.07.2022, Sputnik Абхазия

2022-07-16T10:10+0300

2022-07-16T10:10+0300

2022-07-16T11:40+0300

сша

израиль

ближний восток

мнение

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/02/1033332070_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_7cb78f450a75460ddc1bfe27d6076051.jpg

Масштабы завершающейся поездки Джо Байдена на Ближний Восток и предстоящего через три дня визита в регион Владимира Путина несопоставимы: американский президент посетил три страны, пообщался с руководителями более десяти стран региона, а президент России приедет на один день в Тегеран для участия в трехсторонней встрече с лидерами Ирана и Турции. Американское присутствие в регионе — от военного до экономического — на порядок мощнее российского, а связи региональных элит с США куда глубже и разнообразней, чем с Россией, пишет Петр Акопов для РИА Новости.А ведь именно это было одной из целей поездки Байдена: он, конечно, не надеялся на присоединение арабов к санкциям против нашей страны, но хотел убедить их в том, что рассчитывать на Россию в будущем не стоит. Почему? Потому что она увязнет на Украине, ослабнет в результате западных санкций, и ей будет уже не до Ближнего Востока. И самое главное — потому что Штаты возвращаются в регион:"В широком смысле слова цель, с которой я отправляюсь в Саудовскую Аравию, заключается в продвижении интересов США. Продвигать интересы США таким образом, чтобы у нас была возможность восстановить то, от чего мы по ошибке ушли: наше влияние на Ближнем Востоке".То есть Штаты решили вернуться? После того как на протяжении многих лет все уверились в том, что после катастрофических итогов оккупации Ирака они наконец-то ослабляют свое внимание к региону, к тому же центр их внимания смещается к Индо-Тихоокеанским пространствам? Штаты уходили не от хорошей жизни (рост антиамериканских настроений, разочарование даже бывших союзников), хотя и не собирались, естественно, вовсе бросать регион. Нет, они хотели выстроить определенную систему внутрирегионального баланса, сдержек и противовесов (причем преимущественно на антииранской основе), которая позволила бы им уменьшить свое присутствие, сохранив влияние. Сделать это в самой взрывоопасной в мире зоне, проблемы которой американцы еще и сами активно усугубляли, естественно, не удалось. Если в нулевые война шла только в Ираке и Афганистане, то в десятые годы заполыхали Ливия, Сирия и Йемен. Ближний Восток сильно изменился — и вдруг американцы решили вернуться. С чего бы этого? Байден не скрывал причины. Конечно же, из-за русских:"На кону так много вопросов, что я хочу дать ясно понять, что мы и дальше сможем быть лидерами в регионе и не создавать вакуум, который заполнят Китай или Россия в ущерб интересам как США, так и Израиля или многих других стран".То есть русские и китайцы угрожают безопасности Ближнего Востока — и американцы, осознав свою ошибку с уходом, решили вернуться, чтобы спасти народы. Что может быть циничней подобной логики?Россия и Китай действительно серьезно укрепили свои позиции на Ближнем Востоке — Москва в последнее десятилетие, а Пекин в целом с начала века. Они делали это не для того, чтобы вытеснить американцев, а потому, что у них, как у великих держав, есть здесь свои интересы.Влияние России укрепила не только военная помощь Дамаску, но и восстановление отношений с бывшими союзниками советских времен (например, Египтом), и укрепление связей с бывшими же противниками (как Саудовская Аравия). Китай стал не только крупнейшим покупателем ближневосточной нефти и торговым партнером, но и последовательно продвигает инфраструктурные проекты нового торгового пути.Однако, в отличие от США, Россия и Китай не учат страны Ближнего Востока, как им жить, не поддерживают Израиль в положении регионального военного гегемона, не имеют в регионе военных баз (за исключением единственной российской в Сирии), не вторгаются в ближневосточные страны и не оккупируют их. И не используют Иран в качестве пугала для арабов, не пытаются играть на противоречиях и вообще "ловить рыбу в мутной воде". То есть Россия и Китай уж точно не угрожают безопасности стран региона — в отличие от Штатов, которые одним лишь нападением на Ирак нанесли территориям катастрофический ущерб с долгоиграющими последствиями.И вот теперь они возвращаются, чтобы остановить Россию и Китай? Нет, они просто говорят об этом — в реальности у США нет такой возможности. Ни субъективной, поскольку Штаты ослабли, к тому же сами они считают приоритетным Тихоокеанское направление. Ни объективной — Ближний Восток изменился, даже бывшие ближайшие союзники не хотят возвращения прошлого, да и Россия с Китаем не собираются сдавать позиции. Байден говорит об уже упущенных возможностях, об уже прошедшем времени — Штатам некуда возвращаться, потому что старого Ближнего Востока уже не существует.Нет, конечно, США по-прежнему имеют там огромное влияние, а местные игроки (в первую очередь Тель-Авив) будут пытаться его активно использовать в своих интересах, выдавая их за американские. Но повернуть время вспять невозможно: арабский мир уже увидел наступающую новую реальность, складывающийся новый многополярный миропорядок. И он хочет принимать самостоятельное участие в его строительстве, не подыгрывая тем, кто "мыслит категориями прошлого", то есть пытается вернуться в безвозвратно ушедшие времена. Тем более если эти времена ушли главным образом по вине самого ностальгирующего — ведь ошибкой был не уход США с Ближнего Востока, а вторжение в Ирак. Но признать это Байден никогда не сможет.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220705/chto-bayden-poteryal-na-blizhnem-vostoke-1040058404.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220522/ssha-razygryvayut-neoosmanskuyu-kartu-1039207567.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/ssha-stoyat-na-poroge-unichtozheniya-neftedollara-svoimi-rukami-1039049230.html

сша

израиль

ближний восток

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

сша, израиль, ближний восток, мнение, авторы