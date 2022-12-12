https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/kulturnaya-afisha-abkhazii-vystavka-shervashidze-chachba-voyna-i-radost-vopreki-vsemu-1043086332.html

Культурная афиша Абхазии: выставка Шервашидзе-Чачба, война и радость вопреки всему

Культурная афиша Абхазии: выставка Шервашидзе-Чачба, война и радость вопреки всему

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 12 по 18 декабря. 12.12.2022, Sputnik Абхазия

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На этой неделе любителей культурного досуга ждут несколько спектаклей, выставка и кинопоказ.Сария Кварацхелия, SputnikТак, в Абхазском молодежном театре 12 декабря в 18:30 состоится показ "Третьего дня войны". Спектакль поставлен по мотивам рассказов Народного писателя Абхазии Шалоди Аджинджала. "Третий день войны" расскажет о главной трагедии в новейшей истории народа Абхазии – Отечественной войне 1992-1993 годов.В РУСДРАМе 12 декабря в 19:00 зрители смогут увидеть "Радость вопреки всему" российского режиссера Марии Романовой. Это погружение в мир высокой поэзии испанского писателя и драматурга Федерико Гарсии Лорки, спектакль о настоящей страсти к жизни и любимому делу.А 17 декабря в 16:00 в РУСДРАМе театре проходит "Режиссерская лаборатория". В рамках нее зрителям покажут спектакли по произведениям Александра Островского - "Грозе", "Шутнику" и "Красавцу мужчине".В Центральном выставочном зале Сухума с 15 по 24 декабря пройдет выставка, посвященная 155-летию со дня рождения известного абхазского художника, сценографа, искусствоведа и художественного критика Александра Шервашидзе-Чачба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/vystavka-k-155-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-shervashidze-chachba-proydet-v-sukhume-1043076540.html

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