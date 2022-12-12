https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/novogodnyuyu-elku-ustanovili-na-smotrovoy-ploschadke-ritsinskogo-parka-1043092211.html

Новогоднюю елку установили на смотровой площадке Рицинского парка

Новогоднюю елку установили на смотровой площадке Рицинского парка

В оформлении новогодней елки на смотровой площадке перед озером преобладают красный и золотой цвета. 12.12.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Новогоднюю елку установили на смотровой площадке Рицинского национального реликтового парка. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал заведующий отделом по туризму и экскурсиям при парке Этлан Багателия.Багателия добавил, что несмотря на то, что елка осталась той же, что и была раньше, в прошлом году она выглядела совсем иначе - тогда в убранстве символа Нового года доминировали синий с серебром.Но не только елка будет навевать гостям парка новогоднее настроение. Смотровую площадку у озера к концу недели также украсят дополнительными элементами декора - гирляндами и светящимися металлическими цифрами 2023. Кроме того, четырехметровое четырехметровое дерево появится на площадке перед Голубым озером, а территорию вокруг украсят сказочными персонажами и светящимися шарами.Этлан Багателия выразил надежду на то, что гости страны и местные жители не станут снимать с елок игрушки, как это было в предыдущие годы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221130/kabmin-abkhazii-zapretil-vyrubku-eley-i-pikht-k-novogodnim-prazdnikam-1042882661.html

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