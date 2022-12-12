https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/pochti-60-aviareysov-v-moskve-zaderzhali-ili-otmenili-1043092619.html

Почти 60 авиарейсов в Москве задержали или отменили

Почти 60 авиарейсов в Москве задержали или отменили

Резкое потепление привело к тому, что на Москву обрушился мокрый снег и ледяной дождь. 12.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-12T19:29+0300

2022-12-12T19:29+0300

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Почти 60 рейсов в московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" отменены или задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".Ранее сообщалось, что российская столица побила суточный рекорд по количеству выпавших осадков. За минувшую ночь в Москве выпала треть месячной нормы снега.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentra-rossii-1043001243.html

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