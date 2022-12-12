https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/pochti-60-aviareysov-v-moskve-zaderzhali-ili-otmenili-1043092619.html
Почти 60 авиарейсов в Москве задержали или отменили
Почти 60 авиарейсов в Москве задержали или отменили
Резкое потепление привело к тому, что на Москву обрушился мокрый снег и ледяной дождь. 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T19:29+0300
2022-12-12T19:29+0300
2022-12-12T19:29+0300
новости
москва
аэропорты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/15/1033251620_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_66ec3b9a0e74059033b4b07a5d07fb1d.jpg
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Почти 60 рейсов в московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" отменены или задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".Ранее сообщалось, что российская столица побила суточный рекорд по количеству выпавших осадков. За минувшую ночь в Москве выпала треть месячной нормы снега.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentra-rossii-1043001243.html
москва
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/15/1033251620_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_baea4f07d4bbff99674ddae0faef4bd0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, москва, аэропорты
новости, москва, аэропорты
Почти 60 авиарейсов в Москве задержали или отменили
Резкое потепление привело к тому, что на Москву обрушился мокрый снег и ледяной дождь.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Почти 60 рейсов в московских аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" отменены или задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 18:40 по московскому времени, в "Шереметьево" задержано 15 и отменено 3 рейса, во "Внуково" - задержано 8, отменено 5, в "Домодедово" отменено 2 рейса и задержано 23.
Ранее сообщалось, что российская столица побила суточный рекорд по количеству выпавших осадков. За минувшую ночь в Москве выпала треть месячной нормы снега.