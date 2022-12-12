https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-13-dekabrya-1043091705.html
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния атмосферных фронтов. 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T17:50+0300
2022-12-12T17:50+0300
2022-12-12T17:50+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507724_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b7734de2ff94090fa2ee1ac9f48b87ac.jpg
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Во вторник, 13 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром временами слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ближе к вечеру, во второй половине дня ожидается дождь, переходящий в умеренный, возможна гроза.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью +5°С до +10°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное,1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507724_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_58ffc114e60b21cede1f2a9ded4ef078.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния атмосферных фронтов.
СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Во вторник, 13 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром временами слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ближе к вечеру, во второй половине дня ожидается дождь, переходящий в умеренный, возможна гроза.
Атмосферное давление - повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5°С до +10°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное,1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.