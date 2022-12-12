https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-13-dekabrya-1043091705.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 13 декабря

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется в зоне влияния атмосферных фронтов. 12.12.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Во вторник, 13 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром временами слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ближе к вечеру, во второй половине дня ожидается дождь, переходящий в умеренный, возможна гроза.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью +5°С до +10°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды умеренное и значительное,1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии