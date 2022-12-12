https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-dva-ukrainskikh-samoleta-mig-29-1043088987.html

Российские средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29

Российские средства ПВО сбили два украинских самолета МиГ-29

Помимо самолетов МиГ-29, летавших в небе над Родинским и Павловкой в ДНР, были сбиты два украинских вертолета Ми-8 над Кураховым и Константиновкой. 12.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-12T18:29+0300

2022-12-12T18:29+0300

2022-12-12T18:29+0300

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России было нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156-ти районах. За сутки были уничтожены склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Гуляй Поле в Запорожской области, боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч" в районе Зеленого Гая и боевая машина системы залпового огня "Град" в районе Красного Лимана.На Купянском и Красно-Лиманском направлениях российские войска уничтожили до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.На Донецком направлении армия России пресекла попытку 59-й мотопехотной бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески в ДНР. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221211/vs-rossii-sorvali-popytku-ataki-ukrainskikh-voysk-na-yuzhno-donetskom-napravlenii-1043065298.html

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