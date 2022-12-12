https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/uchenye-iz-rossii-nashli-sredstvo-dlya-vosstanovleniya-nervnykh-tkaney-1043075267.html

Ученые из России нашли средство для восстановления нервных тканей

Ученые из России нашли средство для восстановления нервных тканей

Гель, в состав которого входят внеклеточные везикулы стволовых клеток, успешно прошел испытания на лабораторных животных и может быть внедрен в медицинскую... 12.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-12T09:00+0300

2022-12-12T09:00+0300

2022-12-12T09:00+0300

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Ученые из Южного федерального университета совместно с зарубежными коллегами разработали средство, помогающее восстановить поврежденные нервные волокна, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале International Journal of Molecular Sciences.Ученые рассказывают, что один из примеров таких травм - неонатальный паралич плечевого сплетения (НППП), растяжение плечевого нерва у младенцев во время родов или в перинатальный период, который проявляется сладостью или даже параличом руки.В статье рассказывается, что применение стволовых клеток - очень перспективное направление в регенеративной медицине. Они создали и протестировали на лабораторных крысах коллагеновый гель, содержащий внеклеточные мембранные пузырьки - везикулы. "В качестве модели исследования выступало передавливание седалищного нерва у крыс с последующим наложением содержащего везикулы геля на поврежденный участок. Достоверный эффект достигался спустя 30 дней по основным параметрам, и через 15 дней – по молекулярным индикаторам восстановительных процессов. Мы предполагаем, что использованный нами подход имеет терапевтический потенциал для лечения острых повреждений периферической нервной системы и, после разработки схемы его повторных применений и контроля возможных побочных эффектов, может рассматриваться как кандидат для преклинических испытаний", – рассказал старший научный сотрудник лаборатории "Молекулярная нейробиология" ЮФУ Андрей Хайтин.Хайтин добавил, что обработка поврежденного участка нерва инновационным препаратом заметно повышала уровень белков-индикаторов регенеративных процессов, примерно в два раза снижая атрофические изменения и способствуя более быстрому восстановлению функций поврежденной конечности.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221110/za-mir-i-razvitie-otkrytiya-i-izobreteniya-abkhazskikh-uchenykh-1042558883.html

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