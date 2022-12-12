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"Вкусно – и точка" может открыться в Абхазии
"Вкусно – и точка" может открыться в Абхазии
Выход компании на иностранные рынки ограничивается условиями договора с McDonald's, согласно которому "Вкусно – и точка" не может работать в тех странах, где... 12.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-12T15:17+0300
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СУХУМ, 12 дек – Sputnik. "Вкусно – и точка" ищет возможности выхода на абхазский рынок, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление владельца сети Александра Говора."Те республики, которые непризнанные, к нам тоже обращаются. Есть вопросы. Мы все для этого делаем, чтобы туда зайти. Но это не так просто, от нас это сегодня не зависит", - добавил Говор и пояснил, что речь идет не о новых российских регионах и Крыме, а об Абхазии.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка. Российские активы были проданы местному лицензиату Александру Говору.Сейчас рестораны управляются под новым брендом "Вкусно – и точка", представленном в 63 субъектах России. В настоящее время открыты уже более 820 точек из 850, входивших в McDonald's.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220311/zapad-prepodal-rossii-surovyy-urok-pora-izvlech-iz-nego-polzu-1038044430.html
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"Вкусно – и точка" может открыться в Абхазии
15:17 12.12.2022 (обновлено: 15:37 12.12.2022)
Выход компании на иностранные рынки ограничивается условиями договора с McDonald's, согласно которому "Вкусно – и точка" не может работать в тех странах, где работает американская компания.
СУХУМ, 12 дек – Sputnik.
"Вкусно – и точка" ищет возможности выхода на абхазский рынок, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление владельца сети Александра Говора.
Говор уточнил, что по условиям договора с McDonald's российская компания не может выйти на рынки тех стран, где уже представлена корпорация. Поэтому есть юридические сложности с тем, чтобы начать работать, например, в Казахстане.
"Те республики, которые непризнанные, к нам тоже обращаются. Есть вопросы. Мы все для этого делаем, чтобы туда зайти. Но это не так просто, от нас это сегодня не зависит", - добавил Говор и пояснил, что речь идет не о новых российских регионах и Крыме, а об Абхазии.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка. Российские активы были проданы местному лицензиату Александру Говору.
Сейчас рестораны управляются под новым брендом "Вкусно – и точка", представленном в 63 субъектах России. В настоящее время открыты уже более 820 точек из 850, входивших в McDonald's.